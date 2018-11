Zhuhai. Titelverteidigerin Julia Görges ist doch noch in das Halbfinale der B-WM der Tennisdamen eingezogen. Sie gewann am Donnerstag in Zhuhai ihr entscheidendes Gruppenspiel 6:2, 7:6 (7:5) gegen die Belgierin Elise Mertens. Damit schaffte Görges nach ihrer Drei-Satz-Niederlage zum Auftakt gegen Anett Kontaveit den notwendigen glatten Erfolg, um Erste in ihrer Dreiergruppe zu werden. (dpa/jW)