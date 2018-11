Bailey denkt an Abschied

Leverkusen. Der letztjährige Shootingstar Leon Bailey erwägt offenbar wegen seines verlorenen Stammplatzes, den Fußballbundesligisten Bayer Leverkusen bereits im Winter zu verlassen. Man werde im Januar »schauen, was im besten Sinne des Spielers ist«, so »eine Quelle nahe des Spielers«: »In diesem Fall und unter diesen Umständen könnte es sein, dass er nicht in Leverkusen bleibt. Leon ist 21 und auf dem Weg, einer der besten Spieler der Welt zu werden. Aber von der Bank aus kann er das nicht werden.« In Liga und Pokal hat Bayer indes die Trendwende geschafft. Am Mittwoch zog die Werkself mit einem 5:0 in Mönchengladbach ins Achtelfinale des Pokalwettbewerbs ein. (dpa/jW)