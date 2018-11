Paris. Der 31jährige Novak Djokovic wird am Montag wieder die Nummer eins der Tennisweltrangliste der Männer sein. Er profitierte davon, dass der bisherige Spitzenreiter Rafael Nadal die Teilnahme am ATP-Turnier in Paris kurzfristig absagen musste. Djokovic reichte so schon das Erreichen des Achtelfinales. Bei den ATP Finals ab dem 11. November in London will Nadal allerdings wieder dabeisein. (dpa/jW)