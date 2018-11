Christian Pulisic in hot action Foto: Bernd Thissen/dpa

Der Herbst schmeckt gut in Köpenick, der FCU kommt als Dritter der Liga in den Ruhrpott zum Cupspiel gegen Dortmund. Das Spiel verlangt den 72.732 Zuschauern alles ab, es wogt und brandet, und danach weiß man, wieso hier die letzten beiden noch ungeschlagenen Profiteams dieser Saison zu erleben waren. Es gab keine Bescherung für Union, dafür eine der schönsten Niederlagen des Lebens.

Letztes Wochenende kam Hertha BSC nach Dortmund, mit Pyroshow zum Jubiläum einer ihrer Ultragruppen. Die Polizei stahl ein Fanbanner und beendete die Ordnungswidrigkeit des Abbrennens von Bengalos mit Kampfgas und Knüppelhieben in eine dichtgedrängte Menschenmenge. Sie riskiert so Tote durch Panik und den Atemstillstand von Fußballzuschauern, weil niemand in dieser Gesellschaft und schon gar nicht eine Jugendkultur wie die der Ultras es wagen soll, das staatliche Gewaltmonopol auch nur in Frage zu stellen. Die Dortmunder Südtribüne, die größte Stehplatzkurve Europas, die berühmte »gelbe Wand«, gab am Dienstag abend eine Antwort via Transparente: »Polizei raus aus den Stadien« und »Kommt doch her, ihr Hunde«, als nach der Pause tatsächlich wieder bengalisches Licht leuchtete. Die fehlende Loyalität der Massen wird den DFB in seinem Eskalationskurs noch toller machen.

Zum Spiel: Die ersten zwanzig Minuten bestanden aus »Augenweide BVB« gegen einspringende rote Kerzen. Dortmund mit One-Touch-Fußball, Union im Rückwärtsgang. Als Grischa Prömel dann aber aus 25 Metern abzieht und BVB-Keeper Marwin Hitz (erster Pflichtspieleinsatz; Roman Bürki durfte pausieren) zur Weltklasseparade zwingt, verliert Union die Angst. Danach konnte man sogar von spielerischer Dominanz sprechen. Ernsthaft?

Leider nein: In der 39. Minute das 1:0 für den BVB durch Christian Pulisic. Im Anschluss hebt Hitz einen Union-Schuss über den Kasten, danach singt der Union-Block die Halbzeitpause durch: »Oh FC Union, unsere Liebe …«

In der zweiten Halbzeit spielt Union auf einem technischen Niveau, dass Sebastian Polters 1:1 sogar folgerichtig ist. Die gelben Weltstars sterben fast in Schönheit, doch leider erinnert sich Maximilian Philipp an seinen Job und macht das 2:1 für Schwarz-Gelb. Union läuft an, bestimmt das Spiel, Simon Hedlund verballert zwei Großchancen, aber dann macht Polter kurz vor Schluss sein zweites Tor – Fassungslosigkeit, Kopfschütteln, die Ultras hören auf zu singen vor Glück. Die folgenden 30 Minuten Verlängerung dominiert unglaublicherweise der FCU, doch der Matchball will nicht rein. Ein paar Sekunden vor Schluss donnert der gute alte Wunderspieler Marco Reus einen Elfmeter in die Torwartecke. Fast alle Spieler kippen um, der Union-Block versinkt nicht in Traurigkeit, sondern verbleibt in der inwendigen und feierlichen Freude, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Denn niemand hätte es für möglich gehalten, dass Union so gut ist und sich das so gut anfühlt.

Die gelbe Wand feiert jetzt mit der roten Wand zusammen. Das Spiel ist ein sinnstiftendes und vielleicht sogar stilbildendes Positiv gegen die Verwerfungen der deutschen Ost-West-Beziehungen.