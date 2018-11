Unwetter in Italien

Foto: Massimo Pinca/REUTERS

Mindestens zwölf Menschen sind bei den schweren Unwettern in Italien diese Woche ums Leben gekommen. Starkregen und Sturmböen hatten weite Teile des Landes tagelang gelähmt. Orkanwinde peitschten die Riviera, Bäche wurden in reißende Flüsse verwandelt, Bäume knickten wie Streichhölzer um, es gab Erdrutsche. Todesopfer waren u. a. in der nordöstlichen Provinz Belluno, in Südtirol und in der angrenzenden Provinz Trient zu beklagen. Im Küstenort Rapallo riss der Sturm Jachten aus ihren Vertäuungen und ließ sie aufs Ufer krachen (siehe Bild). In Ligurien an der italienischen Riviera waren in der Nacht zum Mittwoch 20.000 Menschen ohne Stromversorgung. In den Alpen sollten dem Zivilschutz zufolge am Mittwoch nach und nach mehr als 190 Touristen und Saisonarbeiter mit Hubschraubern und Pistenraupen in Sicherheit gebracht werden. (dpa/jW)