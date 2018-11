Mexikaner haben keine Namen

In Texas ist alles größer, selbst die Niederlage: Erinnerungsort des patriotischen Grauens »The Alamo« (Robert Jenkins Onderdonk, The Fall of the Alamo, 1903) Foto: Gemeinfrei

Wird es der nächste Triumph von Donald Trump? Bei den Midterms am 6. November wählen die US-Amerikaner alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses (435) und 35 der 100 Senatoren. Bauen die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern aus, kann der Präsident seine Politik yleichter durchsetzen als bislang. Doch wie ist die Stimmung im Staat nach fast zwei Jahren Trump? Unser Korrespondent berichtet aus dem republikanischen Kernland Texas. (jW)

Verkehrte Welt: Im Jahre 1830 war es Mexiko, das die weitere Einwanderung aus den USA nach Texas unterband, die es zuvor kräftig gefördert hatte. Seit 1821, seit der Loslösung von Spanien, war das dünnbesiedelte Land ein Teil Mexikos. Aber die Spannungen zwischen den Siedlern aus dem Norden und der mexikanischen Regierung nahmen zu, als diese die Sklaverei abschaffte. 1836 riefen Separatisten schließlich die unabhängige Republik Texas aus und bereiteten den mexikanischen Truppen kurz darauf am San Jacinto unweit von Houston eine überraschende Niederlage. Der Schlachtruf lautete: »Remember the Alamo!«

Alles in Texas ist bekanntlich größer – vermutlich auch der Patriotismus. Ganz besonders kristallisiert er sich an einer von spanischen Franziskanern gegründeten, später zur Festung ausgebauten Mission im Herzen von San Antonio, bekannt als »The Alamo«. 200 Rebellen starben dort, als mexikanische Truppen den Gebäudekomplex stürmten. Im »Shrine of Texas Liberty« wird heute an die Gefallenen erinnert. Die begleitende Ausstellung ordnet den Vorfall in größere Zusammenhänge ein: Die »texanische Revolution« sei Teil einer Kette von Ereignissen, die den Aufstieg der USA zur Weltmacht erst möglich gemacht hätten. »The Alamo« wird mit der USS Arizona in Pearl Harbor und dem »Vietnam Veterans Memorial« in Washington in eine Reihe »patriotischer Schreine« gestellt. Die Namen der glücklosen Verteidiger kann man auf einer Tafel in der wiederaufgebauten Kirche nachlesen; die 500 gefallenen Mexikaner bleiben namenlos.

San Antonio indes, nach Houston die zweitgrößte texanische Stadt, zieht Touristen mit seinem mexikanischen Flair an und unterscheidet sich von der durchschnittlichen US-Großstadt mit ihrer Wolkenkratzer-Downtown – ein Hauch von Mexiko, ohne das Nachbarland besuchen zu müssen. Am »River Walk« entlang der Ufer des in ein Betonbett verbannten San Antonio River reiht sich ein mexikanisches Restaurant an das andere. Die Bevölkerungsmehrheit hat mexikanische Wurzeln. In den letzten Oktobertagen spülen große Kongresse Besucher in die touristischen Zonen am Fluss. Die Sommersaison sei nicht so gut gelaufen, ist zu erfahren, obwohl der Präsident ja nicht müde werde zu behaupten, wie gut es allen gehe.

Im Zentrum von San Antonio beschwört eine 20 Meter hohe, stilisierte rote »Fackel der Freundschaft« die amerikanisch-mexikanische Verbundenheit, ein 2002 aufgestelltes Geschenk an die Stadt. An derartigen Beschwörungen fehlte es auch während der Weltausstellung »Hemisfair ’68« nicht. In offiziellen Verlautbarungen wurde gar von einem Zusammenfließen der Kulturen der beiden Amerikas phantasiert. In diesen Tagen erinnert eine Ausstellung im Institute of Texan Cultures an die Expo, neben dem in Rekordzeit modular errichteten Hilton und dem Aussichtsturm »Tower of the Americas« selbst ein bauliches Relikt der »Hemisfair«. Auch wenn der ökonomische Erfolg durchwachsen war und die Ausstellung am Ende von einem Seilbahnunglück überschattet wurde, scheint über den langfristigen Erfolg in San Antonio kein Zweifel aufzukommen. Die Stadt sei so recht eigentlich erst international bekannt geworden. Das Klotzen mit modernistischer Architektur, das Grafikdesign, die Uniformen der Mitarbeiter – all das erfreut jedenfalls und mag einen nostalgischen Blick zurück in die Zukunft inspirieren. Der Banker Thomas C. Frost Jr. ging gar so weit, die Eröffnung der Weltausstellung als das zweite entscheidende Datum in der Geschichte San Antonios neben die Erstürmung von »The Alamo« zu stellen.