»Bestehende Regelungen werden gezielt untergraben«

Ohne private Seenotrettung hat die »libysche Küstenwache« freie Hand, Menschen vom europäischen Festland fernzuhalten (Alborán-Meer, 11.10.2018) Foto: Javier Fergo/AP/dpa

Im Mittelmeer sind zivile Rettungsschiffe an die Kette gelegt, während die sogenannte libysche Küstenwache Flüchtlinge weiter in Massen auf offener See abfängt. Auf welcher rechtlichen Grundlage ist Libyen in diesem Jahr eine »Search and Rescue«- bzw. SAR-Zone von 80 Seemeilen zugestanden worden, in der es selbst für die Suche und Rettung Schiffbrüchiger zuständig ist?

Das ist im Übereinkommen über Seenotrettung von 1979 geregelt, zu dessen Parteien sowohl die EU-Küstenstaaten am Mittelmeer als auch Libyen zählen. Vor dem Antrag Libyens auf eine SAR-Zone vor seiner Küste gab es dort offiziell keine. Statt dessen hat das italienische »Maritime Rescue Coordination Centre« bzw. MRCC in Rom die Rettungseinsätze koordiniert.

Mit der Einrichtung der SAR-Zone hat das Koordinierungszentrum in Rom die Verantwortung für Rettungseinsätze an Libyen abgegeben. Wie ist das mit bestehenden internationalen Übereinkommen vereinbar?

Italien unterstützt Libyen beim Aufbau eines neuen MRCC, das künftig für die libysche Rettungszone zuständig sein soll. Seevölkerrechtlich ist das nicht zu beanstanden. Beunruhigend ist aber, dass sich die EU-Staaten trotz der Lage in Libyen zunehmend aus der Seenotrettung im südlichen Mittelmeer zurückziehen und gleichzeitig gegen private Seenotrettung vorgehen.

Mit welchem Recht wird Rettungsschiffen das Anlaufen europäischer Häfen verweigert oder ihnen gar die Registrierung entzogen?

Häfen sind seevölkerrechtlich regelmäßig innere Gewässer, in denen Küstenstaaten volle Souveränität genießen. Sie können daher grundsätzlich selbst die Voraussetzungen für ein Einlaufen in ihre Häfen bestimmen, wenn es sich nicht um einen Notfall handelt. Und selbst dann muss nach dem Seevölkerrecht nur das Einlaufen in den Hafen geduldet werden, nicht aber die Ausschiffung von geretteten Personen.

Die Registrierung von Schiffen und deren Entzug richtet sich nach dem nationalen Recht des jeweiligen Flaggenstaates. Daher müssten sich beispielsweise die Eigner der »Aquarius II« vor einem panamaischen Gericht gegen die Entziehung ihrer Registrierung durch Panama wehren. Über die Rechtmäßigkeit eines solchen Flaggenentzugs trifft das Seevölkerrecht keine Aussage.

Auch Handelsschiffe beteiligen sich offenbar seltener an der Seenotrettung von Flüchtlingen. Wohl weil die Reeder die Verzögerung viel Geld kostet. Welche Sanktionen sieht das Recht bei unterlassener Rettung vor?

Alle Flaggenstaaten müssen ihre Schiffe und deren Kapitäne dazu verpflichten, Menschen in Seenot zu retten. Unterlässt eine Crew die notwendige Seenotrettung, ist dies nach nationalem Recht des Flaggenstaates zu ahnden. Hier dürfte es insbesondere bei kleineren Staaten mit großen Handelsflotten erhebliche Umsetzungsdefizite geben. Nicht erfasst ist dabei das Umschiffen von Gebieten, wo häufig Flüchtlinge in Seenot geraten.

Wo stößt das Recht bei der Seenotrettung an seine Grenzen?

Das Seevölkerrecht legt im Grunde nur die Rahmenbedingungen für die Geschehnisse im Mittelmeer fest. Die wohl größte systemische Schwäche ist das Fehlen einer klaren Regelung dazu, wo gerettete Personen auszuschiffen sind, und einer entsprechenden Verpflichtung der Küstenstaaten, diese dann auch zu dulden. Das kann politisch aber nur funktionieren, wenn es Kooperation und eine sinnvolle Lastenverteilung unter den europäischen Staaten gibt. Diese fehlt derzeit. Das Verhalten der EU-Küstenstaaten ist ein Symptom dieser unbefriedigenden Situation. Es führt dazu, dass bestehende Regelungen wie die Pflicht zur Seenotrettung gezielt untergraben werden. Das schadet dem Seevölkerrecht insgesamt, von der Europäischen Menschenrechtskonvention und den Genfer Flüchtlingskonventionen ganz zu schweigen.