SPD-Bürgermeister gegen Roma

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) im Herbst 2016 (damals parteilos) in seinem Büro Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Im Magdeburger Stadtviertel Neue Neustadt leben die Armen. Plattenbauten für etwa fünf Euro warm pro Quadratmeter, viele davon unsaniert, reihen sich aneinander. Sie beherbergen 15.000 Menschen, darunter etwa 700 EU-Arbeitsmigranten, meist Roma. Sie haben es besonders schwer: Wer keinen Job hat, bekommt in den ersten fünf Jahren in Deutschland keine Sozialleistungen. Ein neues Gesetz in Sachsen-Anhalt richtet sich nun speziell gegen sie, wie der Verein Rote Hilfe am Mittwoch kritisierte.

Es fing an mit einer Kampagne, angestachelt von Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Er nannte nicht nur falsche Zahlen, sprach von »zirka 1.200 Rumänen«. Er machte diese Gruppe allein für Missstände, wie »Überbelegung, Lärm und Müll«, aber auch angeblich »massenhaften Sozialbetrug« verantwortlich. Nachweise hatte Trümper keine, sprach nur von einem gestörten »subjektiven Sicherheitsgefühl«. Lokale Medien übernahmen dies. Das MDR-Magazin »Exakt« titelte etwa im April 2018 mit der Frage: »Müll, Lärm und Sozialbetrug?« und bezog sich auf Roma. Die Volksstimme wusste zu berichten: »Rumänen haben keine Konten«. Was unerwähnt blieb: Die Zahl der Lärmanzeigen in besagtem Wohngebiet ist keineswegs gestiegen. 2014 gab es laut Behörden 19, im ersten Halbjahr 2018 neun Beschwerden, von denen sich vier gegen Deutsche, drei gegen Ausländer und zwei gegen Unbekannt richteten.

Trotzdem beschloss Sachsen-Anhalts Landtag bereits am 24. Oktober mit den Stimmen der Regierungsfraktionen CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen das sogenannte Wohnungsaufsichtsgesetz. Das hat es in sich: Danach dürfen die Ordnungsbehörden bei purem Verdacht auf »Überbelegung oder Verwahrlosung« Wohnungen kontrollieren und Mieter ohne Gerichtsbeschluss zwangsräumen lassen. Dass Betroffene vorab informiert werden sollen und ihnen im Fall eines Rauswurfs neuer Wohnraum zu stellen sei, ist lediglich einer Intervention der Grünen-Fraktion in den Ausschüssen für Verkehr und Soziales geschuldet. Deren Abgeordnete Cornelia Lüddemann beschwichtigte bei der Beschlussfassung: »Man muss dieses Gesetz nicht haben, kann es aber haben.« Dennoch stimme ein Hauptargument von CDU und SPD nicht. Vermietete Schrottimmobilien seien in Sachsen-Anhalt gar nicht relevant, so Lüddemann.

Darauf ging der CDU-Abgeordnete Frank Scheurell nicht ein, sprach statt dessen von »kriminellen Vermietern«, die auch in Magdeburg ihr Unwesen trieben. Falko Grube (SPD) hofft »auf ein wirksames Instrument für die Kommunen«. Diese könnten »die Situation am besten einschätzen«. Er lobte: »Die Abwägung zwischen der Unverletzbarkeit der Wohnung und dem Schutz anderer Mieter ist hervorragend gelungen«. Das sah Guido Henke (Linke) ganz anders. Niemand habe im Ausschuss etwas abgewogen, konstatierte er. Und: »Als wir gesagt haben, dass das gegen das Grundgesetz Artikel 13 sowie gegen die Landesverfassung verstößt, hieß es von Ihrer Seite nur: Ja, wir haben da eine andere Rechtsauffassung, Punkt.« Außerdem führe das Gesetz ins Leere, so Henke. Erstens sei eine eventuelle Gefahrenabwehr mit bisherigen Mitteln möglich, zweitens fehle das Personal zur Durchsetzung. »Drittens ist Ihr Gesetz nicht einmal mit weiteren Unterstützungsangeboten für Betroffene verbunden.«

Die AfD stimmte mit ganz anderen Argumenten dagegen: Das Gesetz könne auch gegen Deutsche angewendet werden, kritisierte sie. Diese müssten nun »die Konsequenzen der Masseneinwanderung tragen und sich solchen Maßnahmen beugen«, sagte deren Abgeordneter und Vorsitzender des Verkehrsausschusses, Matthias Büttner. Sein Parteikollege Tobias Rausch behauptete, die meisten Rumänen zockten eh nur Sozialleistungen ab. Man müsse gezielt gegen sie vorgehen.

Selbstverständlich richte sich das Gesetz gezielt gegen Roma, resümierte Matthias Kramer vom Verein Rote Hilfe. Zudem könne es alternative Wohnprojekte treffen, die in Magdeburg auch Obdachlosen helfen. Er mahnte: »Durch die Verbreitung von rassistischer Hetze und den Abbau grundgesetzlich geschützter Rechte wird kein einziger Wohnungsmissstand behoben werden.« Wirksame Abhilfe biete nur ein umfassender Schutz der Rechte aller Mieter, »unabhängig von Nationalität und Status«, so Kramer.