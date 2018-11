Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei einem Arbeitsbesuch in der Ukraine für eine Fortschreibung der EU-Strafmaßnahmen gegen Russland ausgesprochen. »Deutschland wird für die Verlängerung der Sanktionen eintreten«, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Petro Poroschenko in Kiew. Merkel war bei ihrer Ankunft am Flughafen Borispil vom Bürgermeister von Kiew, Witalij Klitschko, mit Brot und Salz begrüßt worden. (dpa/jW)