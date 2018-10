Ein Tanz in der Luft

Soll man zwei Stunden lang still sitzen, geht das nur, wenn die Oper richtig spannend ist und der komische Gesang richtig gut Foto: Jaro Suffner

Liebe Kinder,

Berlin, das ist die Hauptstadt von Deutschland. Manche von euch wohnen da vielleicht sogar, die anderen wohnen mit ihren Eltern in Schmedeswurtherwesterdeich, Gotthelffriedrichsgrund, Gschlachtenbretzingen oder Regensburg. Berlin ist eine große Stadt mit fast vier Millionen Einwohnern, zweieinhalb Flughäfen und einem 368 Meter hohen Fernsehturm mit einer Kugel und einer langen Spitze drauf. Fast ganz genau in der Mitte von Berlin steht die Komische Oper. Wie der Name schon sagt, ist das ein Haus, in dem die Menschen sich komisch aufführen. Eine Oper ist ein Theaterstück mit Musik, ein eher einfaches Theaterstück mit viel Musik. Stellt euch vor, dass ihr zwei Stunden lang singen dürft, so laut ihr wollt. Ihr dürft anhaben, was ihr wollt, Faxen machen, wie ihr wollt, und springen, so hoch ihr wollt, aber ihr müsst singen dabei! Ein Mann im Graben vor der Bühne hebt einen Stock, und ihr singt. Das ist der Dirigent. Der Dirigent ist der Schiedsrichter, der lässt zwanzig Musiker auf verschiedenen Instrumenten spielen, die versuchen lauter zu sein als euer Gesang da oben. Ganz viele Töne ohne Rhythmus. Der Dirigent entscheidet alle fünf Minuten neu, deshalb müsst ihr auf seinen Stock achten, und die Musiker müssen es auch. Still sein oder singen, das entscheidet der Dirigent. Kein schlechtes Spiel.

Die Oper ist eine Sache für Erwachsene. Denn unten vor dem Graben sitzen die Erwachsenen und sind sehr still, sogar ruhig. Sie sitzen in schönen Anzügen, trinken vorher und hinterher Sekt und tun so, als wären sie schlauer als die anderen Erwachsenen. Aber sie sind ganz still und werden knurrig, wenn gehustet oder geniest wird.

Am vergangenen Sonntag versuchte man in der großen Stadt Berlin mit dem 368 Meter hohen Kugelturm einmal eine Oper zu machen, in der auch die Kinder unten sitzen und versuchen sollen, still zu sein. Die Oper heißt »Der Zauberer von Oz« und wurde von einem Mann namens Pierangelo Valtinoni komponiert. Ein Komponist versucht vorauszuahnen, was der Dirigent entscheidet. Eigentlich ist der Komponist also ein Zauberer, und um einen Zauberer ging es am Sonntag gleich doppelt.

Habt ihr überhaupt schon einmal vom »Zauberer von Oz« gehört? Das ist eine berühmte Geschichte des Schriftstellers Lyman Frank Baum, die schon über 100 Jahre alt ist. Manche von euch kennen vielleicht den viel berühmteren Kinofilm, in dem das fast noch viel berühmtere Lied »Somewhere over the Rainbow« gespielt wird. Vielleicht kennt ihr das Lied, weil es ein kugelrunder Mann aus Hawaii auf einer klitzekleinen Ukulele noch viel viel weltberühmter gemacht hat, als es eh schon war. Vielleicht können es euch eure Eltern schnell vorspielen, damit ihr euch wieder erinnert.

Lyman Frank Baum erzählt die traurige Geschichte von einem Mädchen, das ihrer Tante und ihrem Onkel auf einem einsamen Bauernhof im trüb-­tristen Kansas in Amerika Gesellschaft leistet. Dorothy hat keine Eltern mehr, und sie fühlt sich so, als wäre sie mit ihrem kleinen Hund ganz allein auf der Welt. Weil sie so einsam ist, wird Dorothy von einem Wirbelsturm ins Land Oz gewirbelt. Sie tanzt durch die Luft und findet in Oz eine Vogelscheuche ohne Verstand, einen Blechmann ohne Herz und einen Löwen ohne Mut. Dorothy hat viel Spaß mit ihren neuen Freunden, sie suchen nämlich eine böse Hexe, damit der Zauberer von Oz ihnen einige Wünsche erfüllt. Die Vogelscheuche will schlau werden, der Blechmann will Gefühle haben wie ein echter Mensch, der Löwe will nicht mehr feige sein, und Dorothy will zurück nach Hause und weiter allein mit ihrem Hündchen spielen. »Der Zauberer von Oz« ist eigentlich eine total spannende Geschichte, und Dorothy trifft auf ihrem Weg durchs Zauberland auf viele lustige, gruslige, fröhliche und traurige Orte und Wesen. Da gibt es fiese fliegende Affen, krächzende kohlrabenschwarze Krähen, mächtige Magier und eine grell glitzernde Smaragdstadt. Eigentlich eine super Vorlage für einen lauten Spaß mit Kindern, fast so schön wie »Peterchens Mondfahrt«, das ihr ja alle kennt.

Soll man zwei Stunden lang still sitzen, geht das nur, wenn die Oper richtig spannend ist und der komische Gesang richtig gut. Wer will schon ohne Essen und Trinken auf seinem Hosenboden rumhocken und bei langweiligem Zeugs zuschauen? Niemand will das. Und vor allem nicht, wenn er ganz schön viel Geld dafür gezahlt hat. Weil bei Opern sehr viele Leute mitspielen, die ganz schön viel können müssen, ist das eigentlich immer sehr teuer. Bei den Opern für Kinder ist das zum Glück ein bisschen anders. In der Komischen Oper zum Beispiel musste man am Sonntag als Erwachsener zwölf bis 33 Euro bezahlen und als Kind (unter 18 Jahren) nur acht Euro. Für eine Oper ist das billig, für viele Menschen, die nicht soviel Geld im Monat verdienen oder mehrere Kinder haben, immer noch teuer. Außerdem kosten die Brezeln und die Limo im Opernhaus mächtig Geld, das man auch erst mal haben muss. Wenn man also nicht so oft in die Oper oder ins Theater oder ins Kino gehen kann, dann wird es noch wichtiger, dass man nicht umsonst hingegangen ist. Es muss also richtig spannend sein.

Vielleicht macht ihr jetzt kurz die Augen zu und versucht euch vorzustellen, wie es am Sonntag war. Aufgepasst, nun wird’s also spannend:

Um 16 Uhr ging es los, und das Opernhaus in Berlin war gut gefüllt mit einer Menge aufgeregter Zuschauer. Es gibt dort einen goldenen Kronleuchter, der so groß ist wie ein Auto, und bequeme Sessel mit kuschligem, rotem Stoffbezug. 1.190 Kinder und Erwachsene passen da rein, wenn wirklich jeder einzelne Platz besetzt ist. Ein paar von denen konnten vor Aufregung nicht mehr still sitzen, weswegen sie sich ganz hibbelig immer wieder auf- und absetzten. Dann ging der Vorhang auf, das Orchester fing an, die Töne ohne Rhythmus zu spielen, und die Sänger fingen an, komisch zu singen. Der Wirbelsturm, der Dorothy ins Zauberland weht, wurde wie im Kino auf Leinwänden gezeigt. Weil es aber zwei Leinwände gab, eine vor und eine hinter der Bühne, wirkte das alles ziemlich echt; so als würde der riesige Wirbelsturm tatsächlich über die Bühne wehen und das Häuschen von Dorothy in die Luft schleudern. Viele Kinder fanden das gleich echt stark, genau wie die super Kostüme, in denen die Sänger fast noch besser aussahen als in dem viel berühmteren Kinofilm. Man höre und staune: Ein echter Hund kam auf die Bühne gehopst – die Tierfreunde unter euch würden jetzt wissen, ob es wirklich ein Jack-Russel-Terrier-Welpe war oder eine ganz andere Rasse. Auf jeden Fall hatte er weißes Fell mit braunen und schwarzen Flecken.

Weil am Anfang alle ganz begeistert von den tollen Ideen waren, wurde es dann um so enttäuschender, weil bald niemand mehr wusste, um was es eigentlich ging. Einige der Sänger verstand man einfach nicht gut, der Kinderchor machte seine Sache spitze und durfte sogar Feuerwehrhelme tragen, war aber leider noch schlechter zu verstehen. Von der ganzen Geschichte um Dorothy (Alma Sadé) bekam man so nicht viel mit. Niemand wusste, wieso die Vogelscheuche (Christoph Späth) und der Blechmann (Tom Erik Lie) überhaupt da waren und was sie für Wünsche an den Zauberer hatten. Einzig der Löwe war prima und richtig zünftig lustig, und man verstand auch sofort, dass er kein Raubtier, sondern allerhöchstens ein Angsthase war. Zum Schreien ulkig war auch der giftgrüne Torhüter (Karsten Küsters), der seinen ellenlangen Zipfelbart aus einem klitzekleinen Fenster baumeln ließ und dauernd grantig schimpfte.

Leider gab es aber sonst nicht mehr viel zu lachen, und bereits vor der Pause wussten die meisten Kinder und Erwachsenen gar nicht mehr, worum es ging. Auf einmal waren Dorothy und ihre Freunde in einer großen Stadt und mussten Sonnenbrillen tragen, sollten eine Brücke überqueren, die aussah wie das Kinderland bei IKEA, und die fliegenden Affen tanzten wild herum, ohne dass man begriff, was sie da, verflixt noch mal, zu suchen hatten. Auch die Musik war langweilig und dudelte dahin. Keine Ohrwürmer oder wenigstens Lieder, die man hätte zu Hause noch mal singen oder pfeifen können, um Mama und Papa noch ein paar Tage lang damit zu ärgern.

Am Ende fanden es viele Kinder und Erwachsene bestimmt ganz okay, aber wirklich spannend oder lustig oder gar zauberhaft war es nicht. Vor allem, weil man die Geschichte von Dorothy und dem Zauberer von Oz nur begriff, wenn man das Buch oder den viel berühmteren Kinofilm schon in- und auswendig kannte.

Weil ihr jetzt soviel erfahren habt über Berlin und die Oper und den »Zauberer von Oz«, seid ihr bestimmt trotzdem neugierig und wollt vielleicht auch einmal mit euren Eltern dort hingehen. Fragt die aber zuerst, ob sie für euch das Buch besorgen oder es euch vorlesen oder mit euch den viel berühmteren Film anschauen. Wenn ihr die Geschichte dann supercool findet, könnt ihr euch in die Komische Oper nach Berlin wagen und ganz hibbelig auf den roten Sesseln unter dem goldenen Kronleuchter sitzen, der so groß ist wie ein Auto. Ich verrate euch noch ein Geheimnis: Ihr müsst nicht still sitzen, und ihr könnt sogar mitsingen, wenn ihr euch traut.