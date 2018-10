Personenkult um einen Moralisten

Immer schön in die Kamera: Großmeister Werner Herzog (l.) huldigt seinem Idol Michail Gorbatschow (r.) Foto: Lena Herzog/DOK Leipzig 2018

Wer der letzte König, Präsident oder Generalsekretär eines Staates vor dessen Untergang ist, steht vor der Geschichte als dummer August da. Das kann ungerecht sein: Vielleicht war ja der Laden bei Übernahme bereits so marode, dass sogar die beste Politik nichts hätte retten können. Aber selbst dann gab es Fälle eindrucksvoller Gegenwehr, freilich auch jämmerlichstes Verlöschen.

Was Michail Gorbatschow als Generalsekretär der KPdSU und als Präsident der Sowjetunion verantworten muss, tendiert zu letzterem. Jeder schmähliche Rückzug wurde zur Friedensmaßnahme erklärt, jede Entfesselung gesellschaftlicher Fliehkräfte galt als Demokratiegewinn. Nach wenigen Jahren war die UdSSR zerlegt, und die Zahl der Gorbatschow-Anhänger in Russland ist seitdem überschaubar.

Da ist es nicht ganz uninteressant, wie Gorbatschow auf sein Leben und Wirken zurückblickt. Werner Herzog hat darüber zusammen mit André Singer einen Dokumentarfilm gedreht, der Blicke in die Vergangenheit und ausführliche Gespräche mit der Hauptperson verbindet. Mit ihm eröffnete am Montag das 61. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz Dok Leipzig. Leider ist Herzog ein allzu respektvoller Frager, der vor allem dem von ihm verehrten Staatsmann ein Denkmal errichten möchte. Milde Unlust am Denken durchwabert die Wortwechsel. Wen dies nicht einlullt, der kann daraus durchaus etwas lernen.

Unmittelbar instruktiv ist nur der Anfang, in dem Herzog den Aufstieg Gorbatschows nachzeichnet. Dabei entsteht das Bild eines energischen Funktionärs, gänzlich uneitel und an Machtdemonstrationen uninteressiert, vielmehr in enger Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und mit scharfem Blick auf die Unzulänglichkeiten der Stagnationszeit unter Leonid Breschnew. Mit diesen Eigenschaften lassen sich Probleme in der Landwirtschaft oder bei Bauprojekten lösen. Unfreiwillig verdeutlicht der Film, was politisch dennoch fehlt.

Gorbatschow scheint bis heute nicht begriffen zu haben, warum er gescheitert ist, ja nicht einmal, dass er gescheitert ist. Die Sowjetunion habe den Kalten Krieg nicht verloren. Vielmehr habe er ihn im Einverständnis mit US-Präsident Ronald Reagan beendet. Die Kriegs­gefahr bestehe weiter? Aber schließlich habe man sich doch in seiner Amtszeit auf eine weitgehende Abrüstung geeinigt. Heute werde wieder nuklear aufgerüstet? Da wird Gorbatschow fuchtig. Der Mann hat auch mit 87 Jahren noch eine beeindruckende Energie. Politiker, die auf Atomwaffen setzen, haben in der Politik nichts zu suchen! Sie sollten die Politik verlassen! – Schön wär’s, aber werden sie auf Michail Sergejewitsch hören?

Der ehemalige Generalsekretär der KPdSU scheint noch nicht vernommen zu haben, dass es etwas so Garstiges wie eine Imperialismustheorie gibt. Das spricht immerhin auch gegen eine Partei, deren Leitung sich auf einen solchen Genossen als Hoffnung einigen konnte. Diejenigen, die 1991 vergeblich gegen ihn putschten, um das Bestehende zu verteidigen, wertet Gorbatschow ebenso moralisch ab wie die Ultraliberalisten um Boris Jelzin, die ihn schließlich beiseite schoben. Selbsterkenntnis scheint allenfalls in seiner Bemerkung auf, dass er für entschlossene Machtkämpfe nicht geeignet sei. Zu der theoretischen Höhe einer bürgerlichen Soziologie, die immerhin weiß, dass verschiedene politische Kräfte in einer Gesellschaft auch etwas mit verschiedenen Interessen zu tun haben, hat sich Gorbatschow indessen nie emporgearbeitet.

Er präsentiert sich als Friedensbringer und muss nicht beantworten, weshalb die Welt nach seiner Zeit so unfriedlich geworden ist. Er gilt unhinterfragt als Musterdemokrat und leitete eine Epoche ein, in der auch die bürgerliche Form der Demokratie zerbröselt. Indem Herzog und Singer diese Zusammenhänge vernachlässigen, gelingt ihnen ein durchaus sympathischer Appell für eine Politik, die die Konfrontation mit Russland vermeidet. Da aber bei ihnen die gegenwärtigen Krisen als Irrtum erscheinen und nicht als Ergebnis imperialistischer Politik, wird der Appell wirkungslos bleiben.

Auch nach Einzelheiten fragt Herzog nicht. Welche Einblicke in Mechanismen der Macht wird Gorbatschow nicht trotz allem gehabt haben! Wie einigte man sich darauf, wer Generalsekretär wird? Wie wurde im Politbüro über die Perestroika gestritten, gab es überhaupt offene Grundsatzdiskussionen? Gab es Einigkeit über die politische Linie, und wann zerfiel sie? Statt dessen hört man eine ermüdende Abfolge von Lob und Selbstlob. Ein einziges Mal hakt Herzog allzu eindringlich nach: wie Gorbatschow den Tod seiner geliebten Frau empfunden habe, ob er daran leide. Ausgerechnet da hätte man sich Dezenz gewünscht.

Wenn man etwas nachdenkt, weiß man am Ende, weshalb Gorbatschow der falsche Mann in einer schwierigen Lage war, und hat eine Ahnung, weshalb der falsche Mann gewählt wurde. Freilich muss man dafür den Personenkult durchschauen, den Herzog betreibt. Aber das Dok Leipzig steht in diesem Jahr unter dem Motto: »Fordert das Unmögliche!« Insofern war dieser fragwürdige Film ein passender Auftakt zu einer Woche mit Dokumentar- und Animationsfilmen.