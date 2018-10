US-Militär marschiert an Grenze auf

Washington. Das US-Militär hat eine Ausweitung seines Einsatzes an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Der zuständige General Terrence O'Shaughnessy gab am Dienstag zwar keine genaue Truppenstärke bekannt. Diese werde jedoch über die bereits eingeplanten etwa 5.200 Soldaten hinaus erhöht und der Einsatz langfristig auf den US-Bundesstaat New Mexico ausgedehnt. Präsident Donald Trump hatte die Verlegung angesichts der Karawane von mehreren tausend Flüchtlingen aus Mittelamerika angeordnet, die sich durch Mexiko in Richtung Norden bewegt. (Reuters/jW)