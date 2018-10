Gefangen im Bergbau

Reiche Beute für Kolonialmacht: Französische Firmen bauen in Neukaledonien Nickel im Tagebau ab (Ouaco-Mine, 2.7.2001) Foto: REUTERS

Die Bevölkerung der Inselgruppe Neukaledonien wird am 4. November darüber abstimmen, ob sie weiter zu ihrer früheren Kolonialmacht Frankreich gehören will. Sämtliche Meinungsumfragen gehen derzeit von einem ungefährdeten Sieg der Gegner der Unabhängigkeit aus, die demnach auf rund 70 Prozent der Stimmen kämen. Ausschlaggebend werde die Wahlbeteiligung sein, sagen die Befürworter, die »Indépendantisten«, die sich hauptsächlich auf seiten der sich selbst als »Kanaken« bezeichnenden Ureinwohner finden. Entschieden wird bei dem Referendum allerdings an erster Stelle, wer künftig den Zugriff auf die reichen Mineralvorkommen der Inselgruppe haben wird: Neukaledonien besitzt geschätzte 20 bis 40 Prozent des weltweiten Nickelvorkommens.

Die knapp 270.000 Einwohner sind zu 44 Prozent Nachkommen der Urbevölkerung, etwa 30 Prozent der Einwohner des im Südpazifik nordöstlich von Australien gelegenen Archipels sind Nachkommen weißer Siedler, deren Vorfahren Mitte des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Raubzüge Napoleons III. auf der Hauptinsel Grande Terre landeten. Die übrigen knapp 30 Prozent, zu denen sich auch die Nachkommen ehemaliger Bagno-Sträflinge und Abenteurer rechnen, ergänzen Asiaten aus China, Vietnam und Indonesien sowie eine kleinere Gruppe Polynesier. Amtssprache ist Französisch, die Inseln kennen zudem 28 Sprachen und Dialekte.

Grande Terre wird im Zentrum dominiert von der im Tagebau betriebenen Gewinnung von Nickel und Magnesium, beides unverzichtbar für die Stahlveredelung. Die Neukaledoniens Wirtschaft beherrschende Unternehmensgruppe »Eramet« wird zu 37,05 Prozent von der ungewöhnlich öffentlichkeitsscheuen französischen Familie Duval um den Patriarchen Georges Duval gehalten. Rund 26 Prozent der Aktien befinden sich in Staatsbesitz, repräsentiert von dem Mischkonzern »Areva«, der weltweit Atomkraftwerke ausrüstet oder selbst betreibt – unter anderem im japanischen Fukushima – und in Afrika oder Kanada vor allem Ressourcen wie Uran und Seltene Erden ausbeutet.

Die Minen in Neukaledonien werden nicht nur von Umweltschützern als »katastrophal« für die Umwelt im allgemeinen und für die Wasserversorung im besonderen bezeichnet. Das Argument aus Paris, dass »Eramet« mit seinen Minen und der Verarbeitung der gewonnenen Rohstoffe der »wichtigste Arbeitgeber« der Region sei, ist, wie fast immer, eine Frage des Blickwinkels. Das Unternehmen beschäftigt auf Grande Terre rund 3.500 Menschen, weltweit sind es nach offiziellen Angaben rund 12.500. Allerdings liegt die Arbeitslosigkeit Neukaledoniens bei mehr als 14 Prozent, wie auch die Gegner der Unabhängigkeit einräumen. Das ist die höchste auf französischem Staatsgebiet. Immer noch in Frage steht der Landbesitz: Die kanakischen Ureinwohner beanspruchen große Teile der von weißen Siedlern besetzten und bewirtschafteten Äcker und Wälder.

Die Geschichte der Inseln ist geprägt von Revolten der Kanaken gegen ihre französischen Unterdrücker, die 1988 in der Geiselnahme von 27 Polizisten und die anschließende Besetzung der Insel durch französische Fallschirmjäger mündeten. Das anstehende Referendum resultiert aus einem 1998 unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Lionel Jospin in der Hauptstadt Nouméa verhandelten Abkommen, das eine Volksbefragung spätestens im November 2018 vorschreibt. Der Vertrag sieht zudem zwei zusätzliche Referenden für den Fall vor, dass im ersten Votum keine Unabhängigkeit erreicht wird.

Wichtigster Befürworter der völligen Unabhängigkeit ist die im September 1984 gegründete FLNKS, die »Kanakische sozialistische Front der nationalen Befreiung«. Ihr Präsident Rock Wamytan ist davon überzeugt, dass eine starke Wahlbeteiligung – zu der er seit Wochen die traditionell wahlmüden Ureinwohner aufruft – die gewünschte Loslösung von Frankreich bringen kann. Die vorliegenden Umfragen, so Wamytan, stützten sich auf die französische Wählerliste und nicht auf die für das Referendum auf »echte Neukaledonier« beschränkte »spezielle Liste«.