Viel Aufregung um wenig

PLO-Zentrale in Ramallah (10.9.2018) Foto: Mohamad Torokman/REUTERS

In der Sprache der internationalen Medien klang es am Dienstag aufregender, als es in Wirklichkeit ist: Die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO habe beschlossen, die Anerkennung Israels zu suspendieren, solange dieses das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat nicht anerkennt. Außerdem solle die »Sicherheitszusammenarbeit« eingestellt werden. Als wären sie von dieser Meldung völlig überrascht worden, verkündeten israelische Politiker, jetzt habe die PLO ihr wahres Gesicht gezeigt, Frieden sei mit ihr nicht möglich.

Tatsächlich hat der Zentralrat der PLO am Montag abend eine Stellungnahme verabschiedet, in der die beiden Punkte enthalten sind. Aber mit einer wichtigen Einschränkung: Dieses Gremium kann keine Entscheidungen treffen, sondern nur Empfehlungen an Präsident Mahmud Abbas und an das Exekutivkomitee abgeben. Genau dieselben Beschlüsse hatte der Zentralrat auch schon im Januar gefasst. Außerdem: Wie oft der Zentralrat und andere PLO-Gremien die von Abbas geführte Regierung in Ramallah schon aufgefordert haben, die »Sicherheitszusammenarbeit« mit Israel zu beenden, kann genau gar nicht gesagt werden. Am 21. Juli 2017 gab sogar der Präsident selbst die Einstellung der Kollaboration mit den Besatzungsbehörden bekannt, nachdem Israel Metalldetektoren an den Zugängen zur Al-Aksa-Moschee anbringen ließ. Nicht einmal drei Wochen vergingen, bevor die Zusammenarbeit »diskret« wiederaufgenommen wurde.

Laut Statut ist der Zentralrat das zweithöchste Entscheidungsgremium der PLO. Er soll die Geschäfte zwischen den sehr viel seltener stattfindenden Tagungen des Nationalrats führen. Theoretisch sollten im Nationalrat nach einem komplizierten Proporz alle politischen Organisationen und gesellschaftlichen Gruppen vertreten sein. Praktisch kann davon nicht die Rede sein. Außerdem ist eine starke Überrepräsentanz der Fatah festgeschrieben. Das einzige wirklich maßgebliche Gremium der PLO ist ohnehin das Exekutivkomitee. Als der Nationalrat Ende April zusammentrat, waren seit seiner letzten ordentlichen Sitzung 22 Jahre vergangen. Eines der Ergebnisse war, dass er die Beschlüsse des Zentralrats vom Januar bestätigte.

Die Sitzungen beider Gremien werden in der Regel von mehreren Organisationen boykottiert. Dazu gehören die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), die Hamas, der Islamische Dschihad und meist auch die Demokratische Befreiungsfront (DFLP). Der pragmatische Hauptgrund ihrer Haltung ist, dass die Tagungen am Sitz der palästinensischen Regierung in Ramallah stattfinden. Der Ort befindet sich im Westjordanland, das von den israelischen Streitkräften abgeriegelt und kontrolliert ist. Damit ist für viele Palästinenser eine Teilnahme ausgeschlossen, weil sie Festnahme und Gefängnis riskieren würden. Die genannten Organisationen, aber auch zahlreiche unabhängige Politiker fordern deshalb, die Sitzungen außerhalb der besetzten Gebiete stattfinden zu lassen.

Vermutlich werden die Beschlüsse des Zentralrats vom Montag ebensowenig umgesetzt werden wie die vorangegangenen. Die Aussage des Generalsekretärs des Exekutivkomitees, Saeb Erekat, dass die Lösung der Verbindungen mit Israel »schrittweise« und nicht mit einem »Sprung in die Luft« erfolgen werde, deutet die Richtung an.

In diesem Zusammenhang sollte ein zentraler Aspekt nicht übersehen werden: Während die PLO bei der sogenannten gegenseitigen Anerkennung am 9. September 1993 das »Existenzrecht« des Staates Israel anerkannte, sprach Israel lediglich die Anerkennung der PLO als »der Repräsentantin des palästinensischen Volkes« aus. Wenn die PLO jetzt ihren Teil dieses Deals außer Kraft setzen würde, könnte Israel ihr im Gegenzug die Anerkennung als Sprecherin aller Palästinenser entziehen. Das würde die Fatah nicht zuletzt auch in ihrem erbitterten Konkurrenzkampf mit Hamas schwer treffen.