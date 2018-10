Schwierigkeiten mit Mündel

Gegen Janukowitsch und Poroschenko: Proteste in Kiew im September Foto: Serg Glovny/ZUMA Wire/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel bricht am heutigen Donnerstag zu einer Kurztour in zwei wichtige Staaten im Osten Europas auf. Erst besucht sie Kiew, morgen wird sie in Warschau zu Gast sein. Der Besuch in der Ukraine folgt einer Einladung, die der dortige Präsident Petro Poroschenko ausgesprochen hat. Mit ihm soll die Kanzlerin die Lage im Donbass und die einstweilen ausbleibende Umsetzung der Verhandlungsergebnisse von Minsk besprechen. Bei Ministerpräsident Wolodymyr Grojs­man soll es vorrangig um wirtschaftliche Fragen, die ukrainischen Staatsfinanzen und deutsche Investitionen in der Ukraine gehen.

Der Besuch Merkels in Kiew ist der zweite seit dem Machtwechsel Anfang 2014. Die meisten bilateralen Treffen fanden seitdem in Berlin oder an Orten statt, wo Vertreter der Kontaktgruppe des »Normandie-Formats« (Deutschland, Frankreich, Russland, Ukraine) tagten. Dieses Format wurde von Russland nach dem tödlichen Attentat auf Alexander Sachartschenko, den Chef der international nicht anerkannten Donezker Volksrepublik, am 31. August, vorläufig beendet.

Aus Kiewer Sicht ist die BRD ein entscheidender Faktor dafür, dass die antirussischen Sanktionen der EU trotz wachsender Kritik innerhalb des Bündnisses und Unzufriedenheit des deutschen Kapitals aufrechterhalten und sogar noch verschärft werden. Das jedenfalls strebt die ukrainische Seite unter dem diplomatischen Titel »Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit gegen die fortdauernde russische Aggression« an. An einem Punkt allerdings gehen die Interessen klar auseinander: Die Ukrai­ne versucht, der BRD das Projekt »Nord Stream 2« auszureden, weil es die Verringerung der Transiteinnahmen Ki ews bedeuten würde. Merkel hält bislang an dem Vorhaben fest, will aber erreichen, dass Russland die Uk raine weiterhin mit Gas und Transitgebühren alimentieren muss. Wie der Streit letztlich ausgeht, ist offen; wahrscheinlich mit dem Bau der Leitung, der bereits im Gang ist, und einem mehr oder minder symbolischen Resttransit durch die Ukraine.

Der Streit um »Nord Stream 2« zeigt: Im imperialistischen Sinne ausgezahlt hat sich die Nibelungentreue der deutschen Regierung zu Washington und Kiew nicht. Das Mündel am Dnipro macht Schwierigkeiten. Und es sind die USA, die mit ihren Waffenlieferungen an Kiew alle Schlüssel für die weitere Entwicklung in der Hand haben. Entsprechend führt sich ihr »Sondergesandter« Kurt Volker in Kiew auf – wie ein Gouverneur.

Berlins Wunschkandidat für die Nachfolge des zu Unrecht als »prorussisch« verschrienen früheren Präsidenten Wiktor Janukowitsch, der Exboxer Witali Klitschko, ist nach dem Putsch mit dem Symbolposten des Oberbürgermeisters von Kiew im Mai 2014 abgefunden worden. Er sollte in der nationalen Politik keine Rolle spielen, das war auch Inhalt des berühmten abgehörten »Fuck the EU«-Telefonats zwischen der US-Staatssekretärin Victoria Nuland und ihrem Botschafter in Kiew im Februar 2014. »Jats«, also Arsenij Jazenjuk, der zwischen 2014 und 2016 Ministerpräsident unter Poroschenko war, sollte das Rennen machen. Jazenjuk, weiterhin Chef der Ein-Prozent-Partei »Volksfront« und mit Petro Poroschenko in einem fragilen Burgfrieden verbunden, wurde Anfang Oktober immerhin in Berlin von Merkel empfangen; den Besuch hatte der Grünen-nahe Thinktank »Zentrum Liberale Moderne« organisiert. Bei der Gelegenheit rühmte Jazenjuk die Bundesrepublik als »treue Unterstützerin« der Ukraine. Das kann man wohl sagen. Deutsche Kritik an der ukrainischen Sabotagepolitik gegenüber den Minsker Beschlüssen ist zumindest öffentlich nie geäußert worden, statt dessen gebetsmühlenartig die Aufforderung an Russland – das gar nicht Partei des Minsker Abkommens ist –, dessen Umsetzung zu sichern, im Klartext: die »Volksrepubliken« des Donezk zur Kapitulation zu veranlassen.

Das Gespräch Merkels Anfang Oktober mit dem politischen Niemand Jazenjuk hängt mit einem anderen Programmpunkt bei ihrem Besuch in Kiew zusammen. Neben den Gesprächen mit Poroschenko und Grojsman will sie auch die Fraktionsvorsitzenden der im ukrainischen Parlament vertretenen Parteien treffen. Konkret bedeutet das, sie will das Personal kennenlernen, aus dessen Reihen der nächste Präsident der Ukraine rekrutiert werden dürfte. Denn Poroschenkos Chancen auf eine Wiederwahl im kommenden Jahr, sollte es mit rechten Dingen zugehen, sind schlecht. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass sich da in Kiew heute zwei »lahme Enten« treffen. Immerhin hat es Merkel schon verstanden; Poroschenko versucht, im Glanze ihres Ansehens sein eigenes aufzupolieren.