»Was gerade politisch los ist, prägt die Messe«

Die Jubiläen stehen im Mittelpunkt: In Nürnberg trifft sich dieses Wochenende die linke Literaturszene Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild

Am Freitag beginnt die 23. Mal Linke Literaturmesse in Nürnberg. Was erwartet die Gäste? Welche Schwerpunkte haben Sie dieses Jahr gesetzt?

Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr sicherlich die vielen Jubiläen. Die 68er-Bewegung wird Thema der Eröffnungsveranstaltung sein; der Geburtstag von Karl Marx jährt sich zum zweihundertsten Mal; die Kommunistische Partei Deutschlands wurde vor hundert Jahren gegründet – auch das wird in mehreren Veranstaltungen Thema sein.

Neben den Jahrestagen spielen wie jedes Jahr die aktuellen Auseinandersetzungen eine Rolle. Auch hier decken wir ein weites Spektrum ab, von der Umweltbewegung bis zum Kampf gegen die AfD. Die Themen, die die Gesellschaft prägen, bestimmen die Verlage und die Publikationen und damit eben auch unsere Messe.

Sie haben ein sehr umfangreiches Programm zu bieten. Zur Orientierung und ganz ohne andere Veranstaltungen abzuwerten: Welches sind Ihre persönlichen Favoriten? Was werden Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen?

Ein Highlight für sehr viele ist die Veranstaltung mit dem französischen Comiczeichner Jacques Tardi. Wir sind sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Schon jetzt haben wir viele Anfragen von Leuten, die wissen wollen, wann Tardi kommt und ob er Bücher signieren wird. Dass er dieses Jahr hier bei uns ist, ist sicherlich eine Besonderheit.

Unter den Veranstaltungen zu Neuerscheinungen hierzulande werde ich mir auf jeden Fall die zu hundert Jahren Novemberrevolution ansehen. Spannend ist für mich auch die Biographie von Georg Fülberth über Friedrich Engels. Alle reden ja über Marx, und Engels kommt immer zu kurz.

Die Messe gibt es seit 23 Jahren. Was hat sich über die Zeit verändert? Welche Tendenzen kann man feststellen?

Die Kollegen, die schon von Anfang an dabei sind, sagen, dass sie eine Beobachtung gemacht haben. Früher hatte der süddeutsche Raum, Stuttgart und München etwa, eine größere Bedeutung als Einzugsgebiet. Heute sind es mehr Leute aus Franken, also Nürnberg und Umgebung. Und zum anderen mehr Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Der Altersschnitt schwankt immer etwas. Manchmal hat man das Gefühl, es kommen mehr jüngere, dann wieder ältere Generationen. Im Endeffekt spiegeln sich da die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Als vor etwa zehn Jahren starke Studierendenproteste stattfanden, kamen wahnsinnig viele Studenten und Schüler. Was gerade politisch los ist, prägt auch die Messe.

Wie hoch sind die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren gewesen?

Wir haben immer volles Haus. Das freut uns, und das schafft auch eine gute Atmosphäre. Wir rechnen immer so mit 1.500 Gästen. Das hat sich in den letzten Jahren nicht groß geändert. Dieses Mal sind wir gespannt, weil wir in neue Räumlichkeiten umgezogen sind. Über zwanzig Jahre lang waren wir in der Nähe des Hauptbahnhofes, jetzt haben wir mit der »Kulturwerkstatt auf AEG« neue Räume, die deutlich heller und angenehmer für die Verleger sind. Wir werden aber auch sehen müssen, ob die Gäste den Weg dorthin finden.

Die Organisation der Buchmesse läuft ehrenamtlich, ein üppiges Budget gibt es nicht. Wie können Sympathisanten Sie unterstützen?

Die Messe wird von zwei Vereinen getragen, dem Metroproletan und dem Gostenhofer Literaturverein. Die kann man unterstützen. Ansonsten kann man auf der Messe selbst spenden, damit die Kosten wieder reinkommen.

Städtische Unterstützung bekommen Sie keine?

Es gibt keine kommunale Unterstützung, generell haben wir keine Geldgeber, die uns finanzieren. Es sind am Ende die Verlage und die Besucher, die ihre eigene Buchmesse stemmen.

Bei linker Literatur geht es ja im besten Fall nie nur ums Lesen, sondern auch ums Handeln. Welche politischen Impulse versprechen Sie sich von der Messe?

Den politischen Impuls, den wir gerne sehen wollten, den haben wir zu einem Teil schon erreicht. Der große Erfolg der Messe ist, dass sich über sie verschiedene politische Lager der Linken in Nürnberg einander stark angenähert haben. Inhaltlich hat man schon noch unterschiedliche Positionen, aber als Personen sind ganz verschiedene Menschen einander nähergekommen, von Anarchisten über Trotzkisten bis zu orthodoxen Kommunisten. Da ist eine Gesprächsebene entstanden, die es ohne die Literaturmesse nicht geben würde.