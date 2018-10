Grausame Details

Eingang des saudiarabischen Konsulats in Istanbul Foto: Murad Sezer/REUTERS

Der Anfang Oktober in Istanbul »verschwundene« Journalist und Regimekritiker Dschamal Chaschukdschi soll erwürgt und der Leichnam anschließend beseitigt worden sein. Das teilte die türkische Staatsanwaltschaft am Mittwoch in der Metropole am Bosporus mit.

Chaschukdschi war am 2. Oktober ins Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens gegangen, um ein Dokument für seine Heirat mit einer türkischen Staatsbürgerin abzuholen, aber nicht wieder herausgekommen. Der Journalist sei »gemäß einem zuvor gemachten Plan erwürgt worden, gleich nachdem er das Konsulat betreten hatte«, zitierte die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch die türkische Anklagebehörde. Der Leichnam sei »in Stücke zerteilt« und dann »vernichtet« worden.

Riad hatte erst nach internationalem Druck eingeräumt, dass der Journalist im Konsulat des Königreichs getötet worden war. 18 mutmaßliche Tatbeteiligte wurden in Saudi-Arabien festgenommen. Nach türkischen Angaben sollen sie einem Killerkommando angehört haben, das eigens aus Saudi-Arabien angereist sei, um Chaschukdschi zu ermorden. Ankara verlangt die Auslieferung der Verdächtigen, Riad lehnt das ab.

Details über das Verbrechen waren bislang vor allem ohne offizielle Bestätigung durch türkische oder US-Medien verbreitet geworden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Tod Chaschukdschis in der vergangenen Woche zwar einen geplanten und politischen Mord genannt, war auf die Umstände jedoch nicht eingegangen.

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft erklärte laut Anadolu weiter, dass ein Treffen mit dem saudischen Generalstaatsanwalt »keine klaren Ergebnisse« gebracht habe. Riads Generalstaatsanwalt Saud Al-Mudschib hatte sich seit Sonntag in Istanbul aufgehalten und war zweimal mit dem türkischen Staatsanwalt Irfan Fidan zusammengekommen. Nach Angaben türkischer Medien besuchte Al-Mudschib zudem das saudische Konsulat und die Residenz des Konsuls. (dpa/AFP/jW)