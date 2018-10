Königliches Debakel

Madrid. Der kriselnde Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich von Trainer Julen Lopetegui getrennt. Real habe die Zusammenarbeit mit dem Fußballcoach beendet, teilte der Klub am Montag abend in Madrid mit. Der bisherige Trainer der B-Elf, Santiago Solari, werde interimistisch übernehmen. Madrid hatte am Sonntag im Clásico der spanischen Liga beim FC Barcelona ein 1:5-Debakel erlitten. In der Primera División hat Real in den letzten fünf Begegnungen nur einen Punkt geholt. Mit 14 Punkten aus zehn Runden liegen die Königlichen nur auf Tabellenplatz neun. (dpa/jW)