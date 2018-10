Der gläserne Fan

Düsseldorf. Was kann man machen, damit sich Fans ja nicht dem Willen von Fußballbusiness und Staatsgewalt widersetzen? Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat da eine Idee: personalisierte Eintrittskarten. »Wir müssen überlegen, wie wir die Einlasskontrollen an den Stadiontoren professionalisieren und ob wir bei Hochrisikospielen nicht personalisierte Eintrittskarten brauchen«, sagte der Politiker der Bild (Dienstag). Zuletzt hatte es heftige Ausschreitungen zwischen Hertha-Fans und der Polizei beim Bundesligaspiel am Sonnabend in Dortmund gegeben. (dpa/jW)