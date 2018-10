Hummus für alle

Rasen betreten verboten: Bei den Forest Green Rovers wird der nämlich ökologisch behandelt – was auch immer das heißen mag Foto: Mark Kerton/picture alliance / empics

Ein Fußballstadion komplett aus Holz? Statt der traditionellen Bratwurst wird veganes Essen serviert? Den Rasen mäht ein solar­betriebener Roboter? Willkommen beim englischen Viertligisten Forest Green Rovers FC! Klubbesitzer Dale Vince hat in der englischen Einöde, genauer gesagt im 6.000-Einwohner-Ort Nailsworth in der Grafschaft Gloucestershire, seine ganz eigene Vorstellung von dem, wie ein Fußballverein aussehen sollte, Wirklichkeit werden lassen.

Vince, 57, hat sein Geld vor allem mit erneuerbarer Energie gemacht. Mitte der 1990er entschied er sich dazu, mit einem zum Wohnmobil umgebauten Armeefahrzeug in der Welt umherzureisen. Vince lebte ein Hippieleben. Betrieben wurde sein Fahrzeug dabei von einem selbstgebauten Windrad. Als er auf seinen Reisen zum ersten Mal einen ganzen Windpark zu Gesicht bekam, reifte in ihm eine Geschäftsidee; mit seiner Firma »Ecotricity« häufte er anschließend ein Vermögen von über 100 Millionen Euro an.

Genug also, sich dem Mäzenatentum zu widmen. Da passte es gut, dass die Rovers 2010 in finanziellen Schwierigkeiten steckten und nach einem Gönner suchten. Vince sprang ein – und krempelte den gesamten Verein um. Zunächst wurden die Klubfarben des damaligen Fünftligisten geändert: von Schwarz und Weiß zu Schwarz und – natürlich – Grün. Viel einschneidender waren aber seine anderen Ideen. So transformierte Vince die Rovers in einen Klub, der für sein Engagement für den Klimaschutz Ende September von den Vereinten Nationen als eine von nur 15 Organisationen mit der Auszeichnung »Momentum of Change« bedacht wurde.

Die Rovers dürfen sich also mit einem gewissen Recht als der »grünste Fußballklub der Welt« bezeichnen. Bei Forest Green wird Regenwasser gesammelt, Spieler und Mitarbeiter fahren Elektroautos, für die auf dem Vereinsgelände Ladestationen zur Verfügung stehen, das Flutlicht läuft mit Ökostrom. Noch nicht einmal die Spielfeldmarkierungen enthalten Chemikalien.

Das nächste große Projekt ist der Bau eines Stadions für 5.000 Zuschauer, komplett aus Holz. Widerstand kommt von Ortschaften in der näheren Umgebung, die – ironischerweise – ein erhöhtes Verkehrsaufkommen fürchten. Doch Vince, den Ökokrieger, wird das sicher nicht aufhalten. Von seinem Projekt ist er weiterhin fest überzeugt: »Viele Menschen haben bezweifelt, dass diese unwahrscheinliche Verbindung zwischen Fußballklub und der Arbeit für die Umwelt funktionieren würde, doch es hat sich gezeigt, dass es sich dabei um eine mächtige Verbindung handelt«, sagte Vince im Zuge der Preisverleihung durch die Vereinten Nationen.

Doch bei allem löblichen Einsatz für den Umweltschutz geht es bei einem Fußballverein natürlich um den sportlichen Erfolg. Auch der stellte sich ein. Vor zwei Jahren stiegen die Rovers – nach 19jähriger Zugehörigkeit zur fünften Liga – in die vierte Liga auf und konnten sich dort fürs erste etablieren; aktuell steht Forest Green mit 27 Punkten auf dem sechsten Platz der Tabelle. Vince möchte aber noch höher hinaus, hat als langfristiges Ziel die zweite Liga ausgegeben. Vielleicht heißt es dann, frei nach seinem Kommentar zum Aufstieg in die vierte Liga: »Leeds, Villa, Norwich – ihr alle werdet bald Hummus essen.«