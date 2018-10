Der Liedermacher Ingo Insterburg ist tot. Er erlag am Sonnabend in Berlin im Alter von 84 Jahren einem Krebsleiden, wie sein Manager Frank Nietsch der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Den Höhepunkt seiner Bekanntheit erreichte Insterburg in den 70er Jahren mit seinem Quartett Insterburg & Co. Zu der Komikergruppe, die zeittypischen Blödelhumor kultivierte, gehörte unter anderen auch Karl Dall. (AFP/jW)