Völker, hört die Kantate

Eindrucksvolle Kraftentfaltung: Die Arbeitermassen sollen sich in Erwin Schulhoffs Kantate »Das Kommunistische Manifest« selbst feiern Foto: Jens Büttner/dpa/lmv

Seit vielen Jahren müssen die Berliner Symphoniker weitgehend ohne staatliche Zuschüsse auskommen. Nun verfolgen sie eine neue, gewagte Strategie: Statt sich mit beliebten Werken Eintrittsgelder zu sichern, kommt Musik zu Gehör, die sonst kaum je gespielt wird. In einer Stadt, in der Beethoven- oder Brahms-Sinfonien fast wöchentlich auf Programmen stehen, bedeutet dies eine Bereicherung.

Unbekannte Werke brauchen einen Zusammenhang. Eine Reihe von Sonderkonzerten ist mit »Brückenschläge Ost–West« betitelt. Das Orchester möchte »die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der musikalischen und damit auch in gewissem Maße in der politischen Entwicklung im West- und Ostdeutschland der Nachkriegszeit darstellen und darin die Werke damals schaffender Komponisten neu erklingen lassen«. Als mögliches Ergebnis nimmt das Programmheft vorweg, dass »deren Arbeiten, trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtung, durchaus ähnliche ästhetische Ergebnisse erzielen konnten«.

Nun sind sogar Komponisten ähnlicher politischer Ausrichtungen zu sehr unterschiedlichen ästhetischen Ergebnissen gekommen. Musikalische Pa­rallelen in einem Konzert dürften daher vor allem Rückschlüsse auf die Vorlieben der Veranstalter erlauben. Das gilt zum Beispiel für die fünf Werke, die beim ersten Brückenschlag-Termin am Sonntag zu hören waren und deren Auswahl über die Zeit der deutschen Zweistaatlichkeit weit hinausgriff: Die früheste Komposition ist 1932 entstanden, die neueste 2011.

Dennoch ließ sich aus der Zusammenstellung etwas lernen. Es gibt – allen Vorurteilen gegenüber angeblich elitärer Neuer Musik zum Trotz – im 20. und im frühen 21. Jahrhundert eine Vielzahl von Ansätzen, gleichzeitig anspruchsvoll zu komponieren und so, dass die Hörer sich orientieren können. Für eine Möglichkeit steht die Musik von Kurt Schwaen, in der DDR sehr erfolgreich und auch heute noch nicht ganz verdrängt. Seine »Variationen über ein niederländisches Volkslied für Streichorchester« von 1972 zeigen die Stärke seiner Kunst. Das melancholische Lied aus dem 16. Jahrhundert bleibt in seiner Grundsubstanz erhalten und wird nur insoweit mit modernen Mitteln bearbeitet, als ein reizvolles Schillern zwischen Ferne und Nähe entsteht. 1973 komponierte Peter M. Gotthardt die Musik zu dem Film »Die Legende von Paul und Paula«. Die kurze Orchestersuite da­raus weist Stärken und Schwächen solcher Neufassungen auf. Hörbar werden technisches Geschick und emotionale Wirkungssicherheit. Kinogänger mögen sich an einzelne Szenen erinnern. Doch letztlich bleibt es bei einem Potpourri, eine überzeugende Form fehlt.

Der Westen war, wenn man großzügig ist, ebenfalls mit zwei Kompositionen vertreten. Freilich sind Boris Blachers »Variationen über ein Thema von Paganini« bereits 1947 entstanden. Das Orchester unter Lior Shambadal führte die Virtuosität des Erfolgsstücks angemessen vor und akzentuierte die Jazzanklänge, die bei Blacher auch für die Befreiung vom Faschismus stehen. Die »indische Legende« des Hamburger Komponisten Wolfgang-Andreas Schultz mit dem Titel »Sakuntala« (2011) blieb trotz Schönheiten im einzelnen und bei allem Einsatz der Geigerin Franziska Hölscher eine zähe Angelegenheit, mit sanften Exotismen und allzu zahlreichen Wiederholungen.

Das Hauptwerk stand am Anfang des Konzerts: Erwin Schulhoffs Kantate »Das Kommunistische Manifest« von 1932. Schulhoff, der als experimentierfreudiger Avantgardist begonnen hatte, politisierte sich um 1930. Er zielte auf Massenwirksamkeit und veränderte seine Kompositionsweise völlig. Die Kantate wie auch die folgenden Sinfonien sind durch einfache Motive gekennzeichnet, die monumental-blockhaft verarbeitet werden. Das bedeutet oft eine eindrucksvolle Kraftentfaltung: Die Arbeitermassen sollen sich selbst feiern.

Schulhoff lebte in Prag. Als Jude und Kommunist geriet er mit dem deutschen Einmarsch 1939 in große Gefahr. Ein Einreisevisum in die UdSSR vom 13. Juni 1941 schien zwar die Rettung zu bedeuten, doch folgte neun Tage später der Überfall auf die Sowjetunion. Schulhoff wurde interniert und starb im August 1942 an einer unbehandelten Tuberkulose.

Die Partitur des »Kommunistischen Manifests« ging verloren, doch hat Thomas Hennig anhand des Klavierauszugs eine Neuinstrumentierung für Orchester und Chöre vorgenommen, die nun gespielt wurde. Das Ergebnis überzeugt klanglich. Anklage, Kampfwille und kommender Triumph sind unüberhörbar. Über immerhin etwa vierzig Minuten fast ohne Ruhepunkt zu komponieren ist ein dramaturgisches Wagnis; hier gelang es. Freilich bleiben Zweifel, ob die Sprache von Marx und Engels wirklich geeignet ist, von einem Chor gesungen und von einem häufig lauten Orchester begleitet zu werden. Die Sätze sind für diesen Zweck zu kompliziert, sie fügen sich keinem musikalischen Rhythmus, die Textverständlichkeit ist äußerst gering. Vielleicht lässt sich noch etwas an der Instrumentierung basteln, an der Aufstellung des Chors; wahrscheinlich sollte man nicht auf die Solostimmen verzichten, die Schulhoff vorgesehen hatte.

Doch ist es allein schon ein großes Verdienst, das Werk aufführbar zu machen und aufzuführen; man sollte es nicht bei diesem einen Versuch belassen, vielleicht auch einmal eine der Sinfonien Schulhoffs wagen. Der »Brückenschlag«-Reihe ist ein größeres Publikumsinteresse zu wünschen als bei diesem Anfang. Für Teil zwei am 14. April 2019 sind Werke unter anderem von Günter Kochan und Hanns Eisler angekündigt.