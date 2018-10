Ungesunder Markt

Pleite: Am Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam protestierten Beschäftigte gegen die Schließung Foto: picture alliance / DPR

Das niederländische Gesundheitssystem ist ein labiles Konstrukt. Am vergangenen Donnerstag erklärte ein Gericht die Ijsselmeer-Kliniken für insolvent. 825 Ärzte, Krankenschwestern und Verwaltungsangestellte haben ihre Kündigungen erhalten, teilte eine Vertreterin des Krankenhausgruppe in Lelystad gegenüber der Lokalzeitung De Stentor mit.

»Wir stehen jetzt erst einmal alle auf der Straße«, erklärt ein Betriebsratsmitglied der Zeitung die Situation. Die Krankenhausleitung hatte vergangene Woche bereits bekanntgegeben, die Löhne nicht mehr zahlen zu können. Seitdem wussten die Beschäftigten an den Standorten in Lelystad, Emmeloord, Dronten und Urk im Prinzip, was die Stunde geschlagen hat.

Betreiber der Kliniken ist seit 2009 das Unternehmen MC Groep, bei dem die Geschäftspartner Loek Winter und Willem de Boer 80 Prozent der Anteile halten. Es war kein Geheimnis, dass die Krankenhäuser rote Zahlen schrieben. Im vergangenen Jahr waren das eine Million Euro, wie De Volkskrant (deutsch »Volkszeitung«) berichtet. Als MC Groep im Juli einen Kredit der ING-Bank nicht bedienen konnte, war die Insolvenz praktisch unvermeidlich.

Am Montag demonstrierten Patienten und Angestellte gemeinsam vor der Zentrale der Krankenversicherung »Zilveren Kruis« in Leiden. Die hatte die Krankenhäuser in der Vergangenheit unterstützt, ist aber nicht bereit, die Kosten für den Erhalt nun alleine zu übernehmen. »Es ist zum Verrücktwerden, dass einer Klinik durch eine Versicherung der Garaus gemacht wird«, sagte Henk van Gerven, Parlamentsabgeordneter der Sozialistischen Partei (SP), am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur ANP.

Sehr unangenehm ist die Situation auch für rund 200 Patienten, die im Moment in den Kliniken behandelt werden, wie der öffentlich-rechtliche Senderverband NOS am Donnerstag auf seiner Internetseite berichtete. Die Krankenhäuser schließen erst, wenn der letzte Patient entlassen werden kann oder in ein anderes Hospital verlegt worden ist. Das Management baut auf die Loyalität und das Arbeitsethos des eigentlich schon gekündigten Personals: »Natürlich kochen die Emotionen hoch, aber die Leute sind immer professionell und werden ihre Aufgaben erledigen.«

Schlimmer traf es die 74 Patienten im Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam. Auch diese Klinik gehört Winter und de Boer, ist jedoch ein eigenes Unternehmen. Am Donnerstag erfuhren die Patienten von der Pleite, am Freitag um 15 Uhr fanden sie sich bereits in anderen Kliniken wieder. »Ich bin überrascht, dass es in den Niederlanden möglich ist, dass ein Krankenhaus von heute auf morgen schließt. Unglaublich«, sagte eine Frau dem Sender NPO 2.

In Slotervaart werden tausend Mitarbeiter entlassen, die Kündigung wird in sechs Wochen rechtskräftig. Ob die Angestellten bis dahin auf den leeren Stationen weiterarbeiten müssen, entscheidet die Firmenleitung. Große Sorgen um ihre Zukunft müssen sie sich aber nicht machen. Auch in den Niederlanden werden überall Ärzte und Pflegekräfte gesucht. Wie De Volkskrant erfahren hat, werden die Entlassenen via »Linkedin« bereits von Headhuntern umworben.

Für die SP-Fraktionschefin Lilian Marijnissen ist die Entwicklung bei den Ijsselmeer-Kliniken nicht überraschend. »Diese Pleiten demaskieren ein krankes System, in dem unser Gesundheitswesen immer mehr zu einem Markt geworden ist«, schrieb sie am Freitag in einer Rundmail. »Wenn die Banken durch zockende Bankiers Konkurs machen, werden sie mit Milliarden an Steuergeldern gerettet. Aber Krankenhäuser gehen in unserem Land pleite.«

Amsterdam hat zum Glück noch andere Krankenhäuser, aber in Lelystad mit seinen fast 80.000 Einwohnern sieht es nach dem Konkurs der Ijsselmeer-Kliniken finster aus. »Das ist doch kein Dorf hier«, zitierte De Volkskrant fassungslosen Patienten, die nicht begreifen können, dass es in der Hauptstadt der Provinz Flevoland vielleicht kein Krankenhaus mehr gibt.

In den Niederlanden muss laut Gesetz jeder Einwohner innerhalb von 45 Minuten eine Klinik erreichen können. Es gibt eine Liste mit 22 sogenannten Systemkrankenhäusern, die unter keinen Umständen geschlossen werden dürfen, weil sonst diese Vorgabe nicht eingehalten werden kann. Nur in diesem Fall muss der Staat eingreifen, ansonsten regiert seit 2006 der Markt.

Schätzungsweise ein Viertel der Hospitäler steckt in finanziellen Schwierigkeiten. 14 sollen de facto pleite sein, werden aber durch Banken und Krankenkassen am Leben erhalten. »Das gilt zum Beispiel für die Krankenhausgruppe Twente mit 770 Betten in Almelo und Hengelo«, schrieb das Blatt bereits am vergangenen Dienstag. De Volkskrant erinnerte daran, dass vor den jetzigen Pleiten erst zwei Kliniken bankrott gegangen waren, zuletzt 2014 die in Dokkum – mit 54 Betten seinerzeit die kleinste in den Niederlanden.

Die MC Groep hofft, schnell einen Käufer für die Ijsselmeer-Kliniken zu finden. »Nicht für das ganze Krankenhaus, aber für Teile«, gab das Unternehmen bei NOS bekannt. Das wäre ein sogenannter Durchstart, bei dem der neue Besitzer einen Teil der alten Belegschaft wieder einstellt – allerdings zu neuen Bedingungen. Die Klinik Slotervaart in Amsterdam wird allerdings wohl endgültig schließen.