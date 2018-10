Chaschukdschis Verlobte enttäuscht

London. Die Verlobte des ermordeten saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi hat US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, die Vertuschung der Tat hinzunehmen. »Ich bin ex­trem enttäuscht von der Haltung der Führung vieler Länder, insbesondere der USA«, sagte Hatice Cengiz bei einer Gedenkfeier in London am Montag abend. »Präsident Trump sollte helfen, die Wahrheit zu enthüllen und sicherzustellen, dass Gerechtigkeit geschieht. Er sollte nicht zulassen, dass der Mord an meinem Verlobten vertuscht wird.« Der saudiarabischen Führung warf die Türkin vor, den Leichnam Chaschukdschis zu verstecken. (AFP/jW)