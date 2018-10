Syrien wirft Türkei Vertragsbruch vor

Beirut. Syrien wirft der Türkei vor, die vereinbarte Entwaffnung islamistischer Milizen in der nordsyrischen Provinz Idlib nicht umzusetzen. Die Regierung in Ankara sei nicht gewillt, sich an die Absprachen zu halten, sagte Außenminister Walid Al-Muallem nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur SANA vom Dienstag. »Die Terroristen sind mit ihren schweren Waffen immer noch in der Region, und das zeigt, dass die Türkei nicht willens ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.« Ankara wies den Vorwurf zurück. (Reuters/jW)