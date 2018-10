Geschenk an Mittelschicht

Traditionelle Show: Finanzminister Philip Hammond präsentiert vor Journalisten die rote Dokumententasche mit dem Haushaltsentwurf (London, 29.10.2018) Foto: Frank Augstein/AP Photo

Jedes Jahr im Herbst stellt der britische Finanzminister im Londoner Unterhaus seinen Haushaltsentwurf für das darauffolgende Jahr vor. Als Philip Hammond am Montag nachmittag an das Rednerpult trat, sollte er den Entwurf für das britische Staatsbudget nach dem EU-Austritt am 29. März präsentieren. Genau dies tat er indes nicht. Hammond nannte den »Brexit« nur einmal direkt.

Statt dessen arbeitete sich der Tory-­Politiker an einem anderen Thema ab: Das Ende der Austeritätspolitik sei absehbar – aber noch nicht vollständig da. Mit dieser Aussage blies er zwar in dasselbe Horn wie Premierministerin Theresa May, gleichzeitig widersprach er ihr damit. May hatte auf dem Parteitag der Konservativen im September das »Ende« der Kürzungspolitik verkündet. Hammond fügte nun hinzu: »Die Sparpolitik wird enden, wenn es einen guten ›Brexit‹-Deal mit der EU gibt. Falls nicht, werde ›eine Neuausrichtung‹ der Finanzpolitik nötig und somit auch ein neuer Haushaltsentwurf im Frühling.«

Inzwischen hat May diese Einschränkung wieder dementiert. Die Austeritätspolitik werde auf jeden Fall enden, egal ob es einen Deal mit der EU gebe oder nicht, ließ sie am Montag über die Medien ausrichten. John McDonnell, der wirtschaftspolitische Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, wurde auf der Webseite »Labour First« mit den Worten zitiert, dieser offensichtliche Konflikt zwischen der Premierministerin und dem Finanzminister am Tag der Veröffentlichung des Haushaltsentwurfes sei in der Parlamentsgeschichte einmalig.

Einmalig ist auch, dass Hammond seinen Entwurf nur wenige Stunden vor dessen Verkündung am Montag nachmittag an die Opposition verschickte. Auch das von der konservativ-liberaldemokratischen Regierung im Jahr 2010 gegründete »Büro für Haushaltsverantwortung« erhielt das Dokument erst am Montag. Somit war eine detaillierte Überprüfung bislang kaum möglich.

Im wesentlichen scheint es Hammond darum zu gehen, die britischen Mittelschichten wieder stärker an die Tories zu binden. Ab April 2019 sollen Jahreseinkommen bis 12.500 Pfund von der Einkommenssteuer befreit werden. Bislang lag die Grenze bei 11.850 Pfund. Die zweite Steuerstufe von 40 Prozent soll zukünftig erst ab einem Jahreseinkommen von 50.000 Pfund und nicht mehr wie bisher 46.350 Pfund gelten. In Anlehnung an politische Vorstellungen von Oppositionsführer Jeremy Corbyn versprach Hammond, beim Bau öffentlicher Infrastruktur werde es zukünftig keine »Public Finance Initiative«-Verträge mehr geben, dass diese Form der Privatisierung also auslaufen soll.

Eine weitere wesentliche Maßnahme ist die Einführung einer »digitalen Dienstleistungssteuer« für multinationale Großkonzerne wie Amazon, Facebook oder Apple. Mit dieser will der Finanzminister ab dem Jahr 2020 zusätzliche Einnahmen in Höhe von umgerechnet 400 Millionen Euro generieren.

Das einzige Ministerium, das von Kürzungen befreit ist, scheint das Kriegsressort zu sein. Hier gibt es 1,8 Milliarden Pfund zusätzlich. Für die meisten anderen sieht es mau aus. Das Gesundheitswesen erhält zwar 20 Milliarden Pfund, allerdings auf fünf Jahre verteilt. Der Bedarf wird damit nicht gedeckt. Keine zusätzlichen Mittel stehen zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit, für den Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs oder zur Lösung der wöchentlich Todesopfer fordernden Überbelegungskrise in den britischen Gefängnissen zur Verfügung. Zwar soll jede Grundschule jährlich 10.000 Pfund mehr erhalten, dafür rechnen die Kommunen mit zusätzlichen Kürzungen in Höhe von 1,3 Milliarden Pfund.

Paul Goodman, Chefredakteur der Internetseite Conservative Home, kommentierte am Dienstag, der Haushaltsentwurf sei im wesentlichen ein an die Tory-Fraktion im Unterhaus gerichtetes Manöver. »Dieser Haushalt kommt nur, wenn ihr für den Brexit-Deal der Premierministerin stimmt«, so seine Analyse. Goodman bezeichnete diese Taktik Hammonds als »mafiös«.