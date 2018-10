Antifaschist in Norwegen beigesetzt

Ålesund. In der norwegischen Hafenstadt Ålesund ist am Dienstag der ehemalige antifaschistische Widerstandskämpfer und Journalist Joachim Rønneberg beigesetzt worden. Er war am 21. Oktober im Alter von 99 Jahren gestorben. Sein bekanntester Kriegseinsatz war die »Operation Gunnerside« genannte Zerstörung der Schwerwasserproduktion für das deutsche Atomprogramm im Jahr 1943. Nach dem Krieg arbeitete Rønneberg als Journalist für den staatlichen Rundfunk NRK. (dpa/jW)