Kommunalwahlen in Israel

Jerusalem. In Israel sind am Dienstag neue Kommunalparlamente und Bürgermeister gewählt worden. In Jerusalem galt Seev Elkin, ein Vertrauter von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, als Favorit für die Nachfolge des bisherigen Stadtoberhaupts Nir Barkat, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antrat. Die Ergebnisse der Wahlen sollen am heutigen Mittwoch vorliegen.

An den Kommunalwahlen konnten sich auch Einwohner ohne israelischen Pass beteiligen. Dagegen dürfen bei Parlamentswahlen nur israelische Staatsbürger ihre Stimme abgeben. (AFP/jW)