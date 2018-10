Berlin errichtet »Anker«-Zentrum

Berlin. In Berlin-Wittenau wird ein neues »Anker«-Zentrum für Geflüchtete errichtet. Einen entsprechenden Beschluss hat der Senat am Dienstag gefasst, wie der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) meldete. »Anker« steht für »Ankunft, Entscheidung, Rückführung«. Der Neubau soll auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik entstehen und bis Ende 2019 bezugsfertig sein. Geplant ist auf dem Areal an der Oranienburger Straße eine Modulare Unterkunft (MUF) mit 389 Plätzen. (jW)