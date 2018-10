Auszählung dauert an

Stimmzettel für die Volksabstimmung am vergangenen Sonntag Foto: Arne Dedert/dpa

Seit 1949 hat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland die Vollstreckung der Todesstrafe in Hessen verhindert, jetzt wird sie wohl auch aus der Landesverfassung gestrichen. Denn die Vorschläge zu deren Reform sind nach ersten Zwischenergebnissen auf große Zustimmung bei den Wählern gestoßen. Das Endergebnis der Volksabstimmung, die am Sonntag zeitgleich mit der Landtagswahl stattgefunden hatte, lag allerdings am Dienstag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Die Wahlberechtigten konnten über insgesamt 15 Punkte der hessischen Verfassung abstimmen. Sie konnten die Änderungen komplett ablehnen oder annehmen, sich bei einzelnen Punkten aber auch anders entscheiden. In den bisher ausgezählten Wahlkreisen lag die Zustimmung bei fast allen Punkten bei mehr als 80 Prozent. In vielen Wahlkreisen wollen sogar knapp 90 Prozent das Bekenntnis »Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich« durch die Verpflichtung des Staates ergänzen, »die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern« zu fördern. Ähnlich hohe Zustimmungswerte gab es für eine Stärkung der Kinderrechte durch den Satz »Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie auf Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit«. Nach bisher vorliegenden Abstimmungsergebnissen soll die Regierung im Rahmen der »Staatsziele« auch verpflichtet werden, »angemessenen Wohnraum« zu schaffen. Zudem sollen Volksabstimmungen erleichtert werden: Ein Votum von fünf statt bisher 20 Prozent der Wahlberechtigten soll reichen, um sie einzuleiten.

Allerdings stimmten in manchen Wahlkreisen mehr als 20 Prozent gegen die Streichung der Todesstrafe – etwa in Fulda II (20,5), Hersfeld (21,1), Schwalm-Eder II (21,6) und Wetterau II (22,2). In der Landeshauptstadt Wiesbaden votierten 14 bis 15 Prozent gegen deren Abschaffung.

Mehr als ein Viertel Neinstimmen gab es in einigen Wahlkreisen für die Herabsetzung des Wählbarkeitsalters auf 18 Jahre. Bisher mussten Kandidatinnen und Kandidaten für den Hessischen Landtag mindestens 21 Jahre alt sein.

Ebenfalls überwiegend angenommen wurden Neuregelungen zum Datenschutz (»Jeder Mensch ist berechtigt, über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen«) und das Bekenntnis »zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen verpflichtet ist«.

Das Endergebnis des Referendums soll laut Landeswahlleitung an diesem Mittwoch bekanntgegeben werden. Bis Dienstag nachmittag waren 30 der 55 Wahlkreise ausgezählt, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Die Reform ist die größte seit Inkrafttreten der Landesverfassung 1946. (jW)