Trump will Geburtsrecht in den USA ändern

Washington. US-Präsident Donald Trump plant eine weitreichende Änderung im Geburtsrecht. Er will verhindern, dass Babys von Einwanderern durch Geburt in den USA automatisch die dortige Staatsbürgerschaft bekommen. »Wir sind das einzige Land weltweit, in dem jemand ankommt, ein Baby bekommt – und dieses Baby ist dann ein US-Bürger für 85 Jahre mit allen damit verbundenen Vorteilen«, behauptete Trump in einem Videointerview mit dem Informationsdienst Axios, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Tatsächlich gilt ein vergleichbares Geburtsrecht auch im benachbarten Mexiko. (dpa/jW)