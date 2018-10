Francos Leiche nicht in Madrider Kathedrale

Madrid. Spaniens Regierung und der Vatikan haben sich gegen den Wunsch der Familie des früheren Diktators Francisco Franco (1892–1975) ausgesprochen, den Leichnam des faschistischen Machthabers in der Almudena-­Kathedrale im Zentrum Madrids beizusetzen. Das erklärte die stellvertretende Regierungschefin Carmen Calvo am Dienstag vor Journalisten im spanischen Parlament in Madrid. Letzteres hatte jüngst die Umbettung Francos aus dem »Tal der Gefallenen« nordwestlich von Madrid beschlossen. (dpa/jW)