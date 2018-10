Zum Lachen

Zu komisch: Elina Switolina (Mitte, mit Pokal) krönte sich in Singapur zur Königin des Morasts Foto: Vincent Thian/AP Photo/dpa

Die vergangene Woche sah die fünfte und vorerst letzte Ausgabe der WTA Finals in Singapur. Die Abschiedsausgabe wurde im Finale am vergangenen Sonntag überraschend von Elina Switolina 3:6, 6:2, 6:2 gegen Sloane Stephens gewonnen. Im nächsten Jahr wird das Turnier der acht besten der Weltrangliste in die VR China wandern, und zwar nach Shenzhen, wo bereits seit 2013 jeweils in der ersten Januarwoche ein WTA-Turnier stattfindet.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von insgesamt 10 Jahren (bis 2028). Für das Debüt 2019 ist das Rekordpreisgeld von 14 Millionen US-Dollar vorgesehen, ungefähr das Doppelte der diesjährigen Ausgabe. Symptomatisch für den offensichtlich chaotischen Zustand der WTA ist die Nachricht, dass der Bau des für 12.000 Zuschauer geplanten neuen Tennisstadions in Shenzhen mit einem Investitionsvolumen von 450 Millionen US-Dollar (!) zum Turnierauftakt leider nicht fertiggestellt sein wird.

Man kann sich also aussuchen, ob eine Baustelle oder eine Ruine das Sinnbild für die WTA abgeben soll. Bis jetzt hat sie wunderlicherweise noch immer keinen offiziellen Tourkalender für das nächste Jahr veröffentlicht. Das kann nur einen vernünftigen Grund haben: Einige kleinere Turniere haben vermutlich so große finanzielle und/oder organisatorische Probleme, dass es wohl fraglich ist, ob sie im kommenden Jahr überhaupt stattfinden können.

Anders als die ATP mit ihrer durchaus lukrativen, zu den Tour-Finals in London Mitte November führenden Herbstsaison hat die WTA mittlerweile zugunsten der Turniere in Asien auf eine europäische Hallensaison fast vollständig verzichtet. Eines der letzten Rudimente davon ist der in der Vorwoche zu Singapur ausgetragene Kremlin Cup in Moskau, das letzte »Premier«-Turnier der WTA-Saison. Es wurde in diesem Jahr durchaus mit Spannung erwartet, da drei der daran teilnehmenden Spielerinnen – Sloane Stephens, Karolina Pliskova und Kiki Bertens – zumindest rechnerisch noch um ihre Qualifikation für Singapur kämpften.

Die ebenfalls in Moskau gemeldete Weltranglistenerste Simona Halep gab im letztmöglichen Augenblick bekannt, dass sie aufgrund des Bandscheibenschadens, den sie sich im Training beim Turnier in Wuhan Anfang Oktober zugezogen hatte, weder in Moskau noch bei den Tour-Finals in Singapur würde spielen können. Die direkte Konsequenz daraus war eine WTA-typische Farce. Die drei erwähnten Spielerinnen gewannen in Moskau nicht ein einziges Match, und lediglich Bertens täuschte dabei halbwegs Motivation vor. Den Kremlin Cup gewann schließlich Darja Kassatkina, die als Ersatzspielerin ebenfalls nach Singapur fliegen durfte. Dort wurde die Farce dann vollkommen. Schließlich waren es ausgerechnet jene drei Spielerinnen zuzüglich Switolina, die nach Abschluss der Gruppenphase in Singapur im Halbfinale standen.

Weder die US-Open-Siegerin Naomi Osaka noch Petra Kvitova, die Spielerin mit den meisten WTA-Turniersiegen dieser Saison (fünf), gewannen in der Gruppenphase auch nur ein einziges Match. Titelverteidigerin Caroline Wozniacki verkündete direkt nach ihrem Ausscheiden in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Switolina, dass bei ihr in diesem Jahr eine rheumatoide Arthritis diagnostiziert worden sei – was sie aber nicht davon abgehalten hatte, noch vor ein paar Wochen das hochdotierte Turnier in Beijing zu gewinnen. In Singapur triumphierte einmal mehr das Antitennis, das endlose, roboterhafte »Grinding«, wie es von Switolina formvollendet verkörpert wird. Ein Tennis, das aussieht, wie sich Rückenschmerzen anfühlen.

Der Bodenbelag in der Halle von Singapur schien noch langsamer zu sein als in den Vorjahren. Es war der wohl stumpfste Hallenboden in der Geschichte des Sports, den die WTA wahrscheinlich in der bösen Absicht verlegen ließ, ansehnliches Tennis für immer unmöglich zu machen. Kurzum, das Tennis in Singapur war eine Geduldsprobe ohnegleichen. Symptomatisch war ein Moment im dritten Satz des Finals bei 4:2, Aufschlag Switolina. Es entwickelte sich ein entschleunigter, sich mit unzähligen Mondbällen so zäh dahinschleppender Ballwechsel, dass der Eindruck entstand, die beiden Spielerinnen wären in einer Art Morast steckengeblieben. Mitten in diesem Ballwechsel des Schreckens begannen vereinzelte Zuschauer lauthals zu lachen. Sie waren dem komödiantischen Geheimnis der WTA auf die Schliche gekommen. Switolina erwies sich dabei als die zäheste – eine verdiente Siegerin.

Dennoch ist die WTA-Saison noch immer nicht vorbei. Ab heute wird als Postskriptum noch eine Art B-Weltmeisterschaft in Zhuhai, VR China, ausgetragen. Das Feld führt »Grinderin« Kassatkina an.