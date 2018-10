Träumen als Süperkraft

Gaye Su Akyol und der Traum vom Über-Ich Foto: Aylin Güngör

Lange Intros oder Vorreden sind Gaye Su Akyols Sache nicht. Ohne Umschweife eröffnen vollmundig-wabernde Synthesizerklänge ihr aktuelles Album »Istikrarli Hayal Hakikattir« und ziehen den Hörer sofort ins Geschehen. Sie setzen die psychedelische Grundnote für die kommenden zehn Stücke, die alle, bis auf einen Titel, von Akyol komponiert und getextet wurden. Ihr ist es wichtig zu betonen, dass sie alles selbst macht: »Wenn es um erfolgreiche Frauen geht, versuchen die Leute herauszufinden, wer dahinter steckt. Ich stecke dahinter!«

Als Verfechterin der DIY-Philosophie kümmert sie sich selbstredend auch um das Label Dunganga Records, das von ihr 2016 mitgegründet wurde und ihre Musik in der Türkei veröffentlicht. Akyol war an sämtlichen Etappen der Produktion beteiligt und verantwortet als Art Director auch das visuelle Erscheinungsbild dieses zweiten international veröffentlichten Albums, nach »Hologram Imparatorlugu« aus dem Jahr 2016. »Develerle Yasiyorum«, für das sie Schlagzeug lernte, um ihre eigenen Beats zu entwickeln, erschien zwei Jahre zuvor nur in der Türkei.

Auf dem neuen Album treffen Clubsounds auf Anadolu Rock, es gibt Referenzen zu Latin, Surf, Jazz und Space Rock. Dabei wird es jedoch nie beliebig, wie es so oft die Gefahr ist bei derlei Stilmelangen. Vielmehr zeigen sich Spuren des kosmopolitischen Istanbul, wo Akyol in einer Künstlerfamilie aufwuchs, und türkischen Wegbereiter der Pop- und Rockmusik wie Selda Bagcan oder Erkin Koray, die für Akyol ebenso prägend waren wie US-Grunger Kurt Cobain.

Seit den großen Zeiten ihrer musikalischen und gesellschaftspolitischen Vorbilder wie Manco oder Selda Bagcan hat sich produktionstechnisch viel getan. Das Album besticht durch Klarheit und Präsenz, auch ihre Stimme sitzt. Harmonisch fügt sie sich ein in den Reigen einer großen Auswahl von Klangerzeugern von Elektronik über Geige und Saxophon bis zu traditionellen türkischen Instrumenten wie Saz und Cümbüs.

In den Texten, die sie mit fester, ruhiger, tiefer Stimme vorträgt, spiegelt sich die aktuelle Situation in ihrem Land wider, doch gilt ihre Sorge dem gesamten Planeten. Das beginnt bei dem lyrischen Titel des Albums, der als »Die beständige Vorstellungskraft ist die einzige Wahrhaftigkeit« verstanden werden kann, sich aber in seinen spirituellen Bezügen und der Wortwahl aus der Sufimythologie nur schwer übertragen lässt und vieldeutig ist. So bezieht sie ihn auf die physisch erfahrbare Realität des Lebens in einem schwierigen, zunehmend konservativen Land, deren Dunkelheit der umgebenden Welt weiteres Chaos und Machtkämpfe hinzufügt und der sie »beständiges Erträumen« entgegensetzen will. Andererseits schildert sie damit einen Erweckungsmoment, der sie erkennen ließ, dass das Träumen bereits als Kind ihre Superkraft gewesen sei. So, als gäbe es nichts Spektakuläreres und Schöneres als einen freien Geist.

Mit einer Coverversion von »Hemserim Memleket Nire« (Woher kommst Du, Kumpel) verneigt sie sich vor Süperstar Baris Manco, der die gesamte Welt als Heimat begriff und die Erde traurig als zerstört und unbewohnbar beschreibt. Ihre eigenen Texte greifen diese Vorstellungen auf und changieren zwischen dystopischer Weltflucht und dem trotzigen Glauben an eine friedliche Menschheit, die liebevoll miteinander zusammenleben kann. So heißt es in »Bagrimizda Tas«: »Whole country is a hookah café / We are suffocating in its smoke / We were clocks hanging on the wall / Time has come and we are broken down.«

Akyol ist überzeugt, dass die weibliche Existenz und Schaffenskraft angesichts karikaturistischer Demonstrationen männlicher Macht besonderer Aufmerksamkeit bedarf. So möchte sie Frauen dazu animieren, ihre eigenen Träume zu erschaffen und zu verfolgen. In diesem Sinne sei Istikrarli Hayal Hakikattir ein extrem feministisches, revolutionäres und idealistisches Album.