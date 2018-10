Erste Erosionen auf Bundesebene

Schleichender Abgang von der Bühne: Angela Merkel, Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende, mit Volker Bouffier, Ministerpräsident Hessens Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Anfang vom Ende der Ära von Angela Merkel (CDU) ist eingeläutet. Nach dem Debakel für ihre Partei bei der hessischen Landtagswahl am vergangenen Sonntag trat die Bundeskanzlerin am Montag mittag in Berlin vor die Presse und gab bekannt, nun doch nicht mehr auf dem CDU-Parteitag im Dezember als Vorsitzende kandidieren zu wollen und am Ende der Legislaturperiode auch nicht mehr als Kanzlerin. Nach 18 Jahren als Vorsitzende der CDU sei es nun an der Zeit, ein »neues Kapitel aufzuschlagen«. Bemerkenswert hart ging Merkel am Montag auch mit der Arbeit der von ihr geführten Bundesregierung ins Gericht. Das Bild, welches diese abgebe, sei »inakzeptabel«, sagte sie.

Der ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesende, noch amtierende hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, dessen CDU am Sonntag im Vergleich zu den Landtagswahlen ein historisch schlechtes Ergebnis von nur 27 Prozent eingefahren und damit 11,4 Prozentpunkte verloren hat, bekräftigte, dass Merkel eine »starke, noble und richtige Entscheidung« getroffen habe.

Bisherige Widersacher Merkels standen am Montag bereits in den Startlöchern. So meldete der zum rechtskonservativen Flügel der CDU gehörende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seine Kandidatur als Parteivorsitzender an. Auch der einst von Merkel kaltgestellte frühere CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz könnte kandidieren, wie verschiedene Medien spekulierten. Als weibliche Kandidatin will die amtierende CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Rennen gehen. Faktisch gilt als ausgemacht, dass der bzw. die künftige CDU-Parteivorsitzende zugleich auch die Nachfolge für Merkel im Kanzleramt übernehmen soll. Ob sich auch der als Merkel-Vertrauter geltende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet zu einer Kandidatur entscheiden würde, war bis zu jW-Redaktionsschluss unklar. Unterdessen bezeichnete es der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg gegenüber dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland« als einen »Treppenwitz der Geschichte«, dass Merkel abtrete, während CSU-Chef Seehofer noch im Amt sei.