Ömer Faruk Demirkol Foto: anfdeutsch

Ömer Faruk Demirkol wurde am 14. Oktober in einer Gendarmerie-Station bei Kilis tot aufgefunden. Ihr Sohn war einer von mehreren kurdischen Wehrdienstleistenden, die in letzter Zeit aus ungeklärten Gründen verstorben sind. Die offizielle Version lautet »Selbstmord«? Glauben Sie, dass er sich umgebracht haben könnte?

Nein, sie vertuschen diese Angelegenheit, in dem sie es als Selbstmord bezeichnen. Es war Mord! Mein Kind hatte Wache von zwei bis vier Uhr. Es wird gesagt, dass es in dieser Wachzeit einen Wechsel mit einem seiner Freunde gegeben habe, ohne Unterschrift. Es gibt keine Bestätigung des Wechsels. Es war Mord, keine Selbsttötung. Der Kommandeur der Provinzgendarmerie erzählte mir, dass er vor Angst zitterte, als er die Aussage des Kommandanten meines Sohnes aufnahm. Was haben sie meinem Kind angetan? Ich möchte meine Bitte zum Ausdruck bringen: Dieser Fall darf nicht einfach zu den Akten gelegt werden. Die Behörden versuchen, es wie Selbstmord aussehen zu lassen.

Sie versuchen, uns zum Schweigen zu bringen. Für meinen Sohn war Selbstmord »haram« (nach islamischer Glaubensauffassung verboten, jW). Er war gläubig. Er kann keinen Selbstmord begangen haben.

Was fordern Sie von den staatlichen Behörden?

Man darf den Behörden nicht glauben. Ich möchte keine Entschädigung. Der Staat zerstört das Leben vieler Mütter, so wie er meines zerstört hat. Sie verschleiern die Morde an unseren Söhnen, behaupten, sie hätten Selbstmord begangen. Ich kann das nicht akzeptieren. Der Staat soll Rechenschaft ablegen. Wir haben gegen Gökmen Ö., den Kommandanten der für den Tod meines Sohnes verantwortlich ist, eine Strafanzeige erstattet.

Wenn Sie mit Ihrem Sohn über den Wehrdienst sprachen, was hat er da erzählt? Wie war es für ihn bei der türkischen Armee?

Nach seinem zehntägigen Urlaub rief er seinen Kommandanten an, um zu seiner Einheit zurückzukehren. Der Kommandant soll zu ihm gesagt haben, dass er ihn mit offenen Armen erwarte und sein »Fleisch von den Knochen abtrennen« werde. Mein Sohn kam daraufhin nach Hause und sagte, er habe Angst vor seiner Rückkehr zum Militär. Ich und sein Vater sagten, dass ihm nichts passieren werde und schickten ihn fort.

Er rief dann von der Kaserne, in der er stationiert war, an und sagte, dass er bedroht werde. Wir überredeten ihn, zu bleiben. Wir sagten, dass der Dienst nur noch sechs Monate dauern würde. Zuletzt rief er noch seinen Vater an und bat ihn zu kommen, da sonst etwas Schlimmes passieren werde. Später ging sein Vater zu ihm, doch der Kommandant ließ ihn seinen Sohn nicht sehen. Der Vater entschuldigte sich noch für den zehntägigen Urlaub.

Denken Sie, dass es unter den derzeitigen Bedingungen für Kurden generell unsicher ist, ihren Wehrdienst abzuleisten? Es gibt ja sehr viel rassistische Propaganda gegen Kurden in der Türkei, gerade auch bei Militär und Polizei.

Ich habe fünf Kinder, davon drei Söhne. Ich werde keinen Soldaten mehr für diesen Staat großziehen. Ich habe meinen Sohn am Freitag zu ihnen geschickt, und sie haben ihn mir am Sonntag in einem blutigen Leichentuch zurückgeschickt. Am letzten Tag sagte mein Sohn zu mir »komm und hol mich Mutter«. Ich bin zerstört, es soll nicht auch noch anderen Müttern so ergehen.