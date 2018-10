Nguyen Phu Trong neuer Staatschef Vietnams

Hanoi. Der neue Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam, Nguyen Phu Trong, hat am Dienstag in der Nationalversammlung in der Hauptstadt Hanoi seinen Amtseid abgelegt, wie die staatliche Nachrichtenagentur VNA berichtete. Er war zuvor von den Abgeordneten des Parlaments in einer geheimen Abstimmung gewählt worden. Nguyen schwor, gegenüber der Nation, den Menschen und der vietnamesischen Verfassung loyal zu sein und alle Anstrengungen zu unternehmen, um die ihm von Partei, Staat und Volk zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Nguyen ist auch Generalsekretär der regierenden Kommunistischen Partei Vietnams – erstmals seit langem hat damit dieselbe Person beide Posten inne. Die Amtszeit des neuen Präsidenten wird bis 2021 dauern. Seine Wahl war nach dem überraschenden Tod seines Vorgängers Tran Dai Quang im September notwendig geworden. (jW)