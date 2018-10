Nicht für die Ewigkeit

Stille Andacht auf dem 1880 angelegten Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee. Er ist die größte erhalten gebliebene Begräbnisstätte seiner Art in Europa Foto: Soeren Stache/dpa/lbn

Auf Friedhöfen treffen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander: Geschichte und Geschichten spiegeln sich in den Welten, die den Toten gewidmet sind. So ist es auch in Berlin. Auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee, der größten europäischen jüdischen Begräbnisstätte, empfängt die Besucher ein Mahnmal: »Gewidmet dem Gedächtnis unserer ermordeten Brüder und Schwestern 1933–1945«, so lautet der Kernsatz der Inschrift. Dass aber auch 73 Jahre nach dem Untergang des Nazireichs alle jüdischen Einrichtungen in Deutschland als besonders gefährdet gelten und darum gesichert sein müssen, steht hier nicht zu lesen. Doch auch auf dem Friedhofsgelände sind Überwachungskameras installiert, die einem das Gefühl geben, nicht allein zu sein.

Männlichen Besuchern werden am Eingang Kopfbedeckungen angeboten. Im jüdischen Glauben sind sie üblich. Nicht alle richten sich danach. Dem blonden Hippie, der mit I-Pod-Stöpseln im Ohr herangeschlendert kommt, sind die kleinen Kappen egal. Er stapft weiter, wie ein Tourist, der seine Liste an Sehenswürdigkeiten abarbeitet. Bald verschwindet er zwischen den Laubbäumen, die die Gassen in dieser Totenstadt geradlinig säumen.

Rechterhand liegt Herbert Baum, der Widerstandskämpfer im »Dritten Reich« war. Sein Grabstein erinnert zugleich mit anderen Namensnennungen an die hingerichteten mutigen Mitglieder seiner politischen Gruppe. Dieser Friedhof flößt auch Ehrfurcht ein.

Linkerhand halten hingegen protzige Monumente die Erinnerung an reiche Männer wach, die nur zu Lebzeiten als bedeutend galten. An Hellmuth Meyer etwa, der 1933, im ersten Jahr des Naziregimes, verstarb. Er war Künstler und Kunsthistoriker. Damals war diese berufliche Kombination noch gern gesehen. Das Internetlexikon Wikipedia kennt Meyer dennoch nicht. Aber sein über zwei Meter hoher Grabstein ist prachtvoll und beinahe einschüchternd.

Auch dem Justizrat Oswald Berliner, der hier mit Gattin ruht, gehört ein wahrer Palast unter den Grabaufbauten. Man wollte sich wohl nicht lumpen lassen, zu Lebzeiten nicht und im Tod schon gar nicht. Dagegen nimmt sich ein unförmiger kleiner Naturstein mit verwitterten Schriftzügen wie ein Zeitzeuge aus einem anderen Universum aus. Bescheidenheit ist seine einzige Zier. Nur der Efeu macht sie alle gleich, die Reichen und die Armen, die als wichtig Geltenden und die Vergessenen.

Nach jüdischer Lesart wird dieser besondere Ort als »Haus des ewigen Lebens« betrachtet. Die Nähe von Juden- und Christentum ist auffallend: In beiden Religionen gilt der Tod nicht als Schlusspunkt, sondern als Wechsel aus dem endlichen ins endlose Dasein. Das gilt auch für Tote, die erst vor wenigen Jahren starben. Für Peter Portugalov zum Beispiel, der 2014 starb. Er liegt im russischen Gräberfeld in Weißensee. Er war wohl, wie Hellmuth Meyer, ziemlich reich, und sein extravaganter Grabstein scheint das zu belegen. In Goldlettern prangt Portugalovs Name auf poliertem, schwarz glänzenden Stein, golden glänzt auch der Davidstern darüber. Imposant.

Direkt gegenüber herrscht indes pure Nostalgie. Ein alter und bereits schief stehender Grabstein gehört zum Ehepaar Louis und Julie Breslaur, ohne »e«, jiddisch buchstabiert. Ihre Lebensdaten sind nicht verzeichnet, ebensowenig wie die ihres Nachbarn namens Moritz Michaelis. Hundert Jahre sind diese Gräber bestimmt schon alt. Aber was sind schon hundert Jahre auf einem jüdischen Friedhof? Der kulturellen Bestimmung nach wird er für die Ewigkeit angelegt. Die vielen hebräischen Inschriften legen davon Zeugnis ab. Umbettungen kommen daher für gläubige Juden nicht in Frage.

Man kann den Blick hier weit schweifen lassen und sich dabei wie in einem geheimnisvollen Zauberwald fühlen. Gruppen alter Bäume wechseln sich mit von Moos überzogenen Grabsteinen ab. Und obwohl es nicht typisch ist für jüdische Friedhöfe, gibt es hier auch Plastikblüten und sogar echte Blumen. Die Rosen duften nach Leben, wo doch eigentlich der Tod regiert.

Fotos, Engel, Statuen oder trauernde Akte sucht man auf jüdischen Friedhöfen allerdings vergebens. Das biblische erste Gebot wird nämlich so eng ausgelegt, dass es zum »mosaischen Bilderverbot« führt. Man soll sich demnach kein Bild von Gott machen. Und weil der Mensch nach dem Bilde Gottes entstanden sein soll, sind auch Darstellungen von Menschen und ähnlichen Wesen im religiösen Kontext verpönt. Nur Symbole – etwa Ehrenkränze, Sterne und Obstkörbe – sind in Bronze gegossen oder in Stein gehauen zu sehen.

Phallische Säulen aus dunklem Granit sind auch beliebt. Eine gehört zu einem dreizehnjährigen Mädchen namens Meta. 1892 starb sie, und ihre Eltern ließen für sie einen unbekannten Dichter reimen: »Da rief Dich Gott fort zu der Seel’gen Hallen / Selbst Engel, sollst Du unter Engeln wallen.«

Soviel geballte Poetik ist aber selten auf den über 115.000 Gräbern hier. Meistens müssen die sprechenden Namen der Verstorbenen genügen, um Worte zum Klingen zu bringen: »Bernstein«, »Hermann«, »Knopf«, »Kraft«. Bei den Vornamen fällt mehrfach »Sally« auf, auch das irgendwie antik klingende »Isidor«. Beides sind hier übrigens männliche Vornamen – das amerikanisch keck benannte Mädchen Sally hat mit dem jüdischen alten Mann Sally außer dem Vornamen nur wenig gemeinsam.

Störend für die Stimmung ist allerdings, dass man sich gärtnerisch nicht genügend um die zahlreichen Kastanien kümmert. Sie verströmen viel Flair hier. Sie leiden allerdings sichtlich unter starkem Befall der Miniermotte.

Große Namen

Romantisch sind aber auch andere innerstädtische Friedhöfe, auf denen noch zahlreiche Gräber aus dem 18. und 19. Jahrhundert gepflegt werden. Besonders berühmt ist der Dorotheenstädtische Friedhof in Berlin-Mitte. Zahlreiche Prominente liegen hier zur letzten Ruhe, und ihre Berliner Anhänger wie die aus aller Welt kommenden Touristen flanieren ihretwegen die schönen sandigen Wege auf dem Areal auf und ab.

Der geniale Dramatiker Bertolt Brecht liegt hier. Sein Ehrengrab, in welchem auch Helene Weigel, seine Gattin und Theaterchefin, ruht, ist die wichtigste Anlaufstelle auf diesem Totenhof. Nur mit Felsen statt mit Skulpturen bestückt, ist das Grab ein Zeugnis der authentischen und ungeschminkten Lebensweise, der »BB« anhing. Der Kinofilm »Mackie Messer«, der dieses Jahr herauskam, mit Lars Eidinger als Brecht, handelt allerdings von anderen Facetten des politischen Künstlers. Besser noch als ins Kino oder ans Grab Brechts zu gehen, ist es, seine Bücher zu lesen.

Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin ruhen viele Größen aus Kultur und Wissenschaft. Eine eindrucksvolle Grabstätte erinnert an den preußischen Architekten und Stadtplaner Karl Friedrich Schinkel Foto: Stephanie Pilick/dpa/lbn

Es lohnt sich aber auch, hier weiter zu flanieren. Etliche Reihen weiter hinten steht eine ästhetisch vor sich hin rostende Vierkantstele: auf dem Grab von Heiner Müller, einem literarischen Nachfahren Brechts. »Ich bin der Engel der Verzweiflung«, textete er zu Lebzeiten in einem Gedicht. Und: »Meine Hoffnung ist der letzte Atem.« Schließlich: »Mein Flug ist der Aufstand, mein Himmel der Abgrund von morgen.« Wie hellsichtig ahnte Müller, dass die deutsche Einheit nicht nur Vorteile haben würde. »Zehn Deutsche sind dümmer als ein Deutscher«, ätzte er mit seinem grandiosen Sarkasmus.

Heiner Müller liebte den Whiskey – und, wie Brecht, die dicken Zigarren. Es gibt darum Besucher, die beides hier ablegen. Auf der Homepage des Landes Berlin wird Müller zwar leider nur als »Regisseur« geführt. Aber sein Hauptwerk war zweifelsohne das Dichten. Wer sich an der Vielfalt der Grabstilistik erfreuen will, braucht dafür ohnehin kein Internet.

Auf dem Dorotheenstädtischen gibt es viel zu begucken: große, sanftmütige Trauernde in Stein und dramatisch-expressive Bronzefiguren. Es gibt Büsten, Porträts, Fotografien. Die DDR-Schriftstellerin Christa Wolf und der PDS-Politiker Lothar Bisky liegen hier, Johannes R. Becher und Anna Seghers. Die SPD-Größen Egon Bahr und Johannes Rau, auf dessen Grabsteinkante übrigens ein Porzellandackel thront. Aber auch der ehrwürdige Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel und der unvergessene Baumeister Karl Friedrich Schinkel ruhen hier. Und ein Konditormeister mit einem ungarischen Nachnamen hat ein besonders schönes Grab.

Der Friedhof wurde 1762 nicht als Touristentreff gegründet. Hätte man den Zeitgenossen damals erzählt, dass heute ein Café mit dem neckischen Namen »Café Doro« nahe dem Friedhofseingang die Konsumsüchtigen erwartet, man hätte ungläubig mit den Augen gerollt. Staunen kann man aber auch heute noch über so einiges hier.

»Da habe ich doch eben ›Raststätte Galka‹ statt ›Ruhestätte Galka‹ gelesen«, lacht eine Touristin. Zugegeben: Die Menge der sehenswerten Details kann einen überfordern. Andererseits ist für jeden Geschmack etwas dabei. Klassizistischen Monumenten, wie es die Gräber der Architekten Christian Daniel Rauch und Friedrich August Stüler sind, stehen schlichte Ecksteine gegenüber. Aber auch der bürgerliche Drang zur Dekoration bahnt sich seinen Weg: Manche Gräber sind von kleinen Kitschstatuetten übersät, als sollten sie zum Sonderangebotspreis verkauft werden. Man fühlt sich ans Gartenzwergidyll erinnert. Die Liebe zu den Toten kennt halt viele Zeichensprachen.

Die Naturliebe der Friedhofsgärtner hier hat allerdings Grenzen. Am Eingang neben der Friedhofsmauer steht ein ganz krummer Baum. Würde man ihn mit einem Pfahl stützen, könnte er den nächsten Sturm vielleicht überleben. Überhaupt wird rechterhand vom Haupteingang leider nur wenig Beetpflege betrieben. Im Innern des Friedhofs wurden zudem viele schöne alte Bäume abgeholzt. Etliche Grabstellen sind schon lange ungenutzt und machen einen verwahrlosten Eindruck.

Kann Berlin sich nicht mal mehr die ordentliche Pflege eines so berühmten Friedhofs leisten? Sogar das Martin-Luther-Denkmal, das hier steht, hat bei der letzten »Verschönerungsmaßnahme« wenig profitiert. Faserige Gräser statt kräftiger Büsche stehen nun zu Luthers Füßen, und sie wirken so deplaziert, als wolle man den evangelischen Religionsführer in die Wüste schicken.

Letzte Botschaften

Da hat es Norbert »Knofo« Kröcher, der Mitglied der Bewegung 2. Juni war, im Tod deutlich besser. Er lebte von 1950 bis 2016, als er sich bei Vollmond erschoss, nach der Diagnose eines Lungenkarzinoms mit entsprechenden Schmerzen. Sein kleines, aber feines und gut gepflegtes Grab sticht mit einem in Stein gehauenen anarchistischen Stern heraus. Den großen Unterschied zum jüdischen Stern auf dem Grab von Peter Portugalov macht bei »Knofo« der Schriftzug »Anarquia si!«.

Soviel Courage aus dem Jenseits ist selten. Meistens verdeckt der Tod das politische Engagement – und sogar das religiöse Empfinden, falls es überhaupt vorhanden war. Zudem dominiert das anonyme Grab: Die meisten Menschen werden mittlerweile ohne Grabstein in so genannten Ruheforsten beigesetzt. Das ist billig – und die Nachkommen haben keine Grabpflege zu leisten. So siegt der schnöde Mammon langsam, aber sicher auch über die Friedhofskultur.

Manche bevorzugen sogar ein ewiges kühles Nass, also das Meer als Ruhestätte: In einer Urne aus ökologisch abbaubarer Pappe wird man dann auf hoher See beigesetzt. Und waren früher eindrucksvolle Grabstätten auf städtischen Friedhöfen heiß begehrt, hat man heute die freie Auswahl unter einer Vielzahl leerer Gräber. Dabei kann man schon zu Lebzeiten so ein Grab anmieten. Man kann dann selbst für seine Gestaltung und Bepflanzung sorgen.

Die Feuerbestattung hat längst die Erdbestattung als häufigste Art der Beisetzung abgelöst. Was hygienisch und platzsparend ist. Und das Feuer hat reinigenden Symbolgehalt. Bereits im Neolithikum galt das Feuer der frühen Menschheit auch als magisches Element. Feuerbestattungen dienten nicht nur dazu, tote Körper zu beseitigen, sondern hatten auch die Aura der Verwandlung. Übergänge von einer Welt in die andere konnten angesichts züngelnder Flammen gut imaginiert werden. Die dabei erzeugte Hitze erreichte durch geschickte Holzschichtung Temperaturen bis über 900 Grad Celsius – soviel wie moderne Krematorien.

Lebendiges Holz schmückt den Waldfriedhof Berlin-Zehlendorf. Er wurde 1945 angelegt, zur deutschen Stunde Null, und Prominente wie der Exkanzler Willy Brandt, der Architekt Hans Scharoun, der Boxer Bubi Scholz, die Diva Hildegard Knef und der linke Kabarettist Wolfgang Neuss liegen hier begraben. Wer das Weitläufige mag, findet hier genügend Raum, um der Seele Auslauf anzubieten.

Wer hingegen vor allem der Toleranz frönen möchte, flüchte auf den Friedhof Berlin-Wannsee. Ein Friedhof für alle Glaubensrichtungen: Christen, Juden, Buddhisten, Hindus, Moslems, Atheisten, Pantheisten, Humanisten, Lichtgläubige – hier geben sich alle ein letztes Stelldichein. Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich gerade hier großartige, mannshohe Statuen von Heldinnen und Helden finden, die nicht nur zu trauern, sondern auch Hoffnung zu stiften wissen.