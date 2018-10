Unglück in Leicester

Leicester. Ein Helikopterunfall nahe des Stadions des Fußball-Erstligisten Leicester City hat am Samstag abend Aufregung und große Besorgnis in England hervorgerufen. Wenige Stunden nach dem 1:1 des Klubs im Premier-League-Spiel gegen West Ham United stürzte der Hubschrauber von Leicesters thailändischem Klubboss Vichai Srivaddhanaprabha (61) auf einem Parkplatz ab. Aufnahmen zeigen den Helikopter in Flammen. Bis zum Sonntag nachmittag gab es allerdings keine offizielle Bestätigung, dass Srivaddhanaprabha an Bord gewesen war. (dpa/sid/jW)