Das Fernsehen will es

Kräftig am Kurbeln: Der Riesenslalom im österreichischen Sölden belebt das Vorweihnachtsgeschäft Foto: Lisi Niesner/REUTERS

Ende Oktober, Auftakt des Alpinen Skiweltcups im österreichischen Ferienort Sölden, wie seit 18 Jahren. Zwar muss man um diese Jahreszeit auf den Rettenbachgletscher hoch über der Tiroler Gemeinde ausweichen, um eine renntaugliche Piste präparieren zu können. Doch als Werbetrommel machen sich die Riesenslaloms allemal bezahlt – die Skiindustrie will das Vorweihnachtsgeschäft ankurbeln. Wobei: Der Herren-Riesenslalom am Sonntag wurde, wie schon letztes Jahr, abgesagt. Skifahren ist eben doch ein »Freiluftsport«. Zuwenig Schnee ist nur selten das Problem, mittlerweile werden im Weltcup ohnehin 80 Prozent der Rennen auf Kunstschnee gefahren. Der Herren-Wettbewerb fiel zu starkem Schneefall zum Opfer, dazu kamen Sturmböen.

Durch den Ausfall des Rennens verzögert sich auch das Comeback des erfolgreichsten deutschen Skirennläufers der letzten Jahre, Felix Neu­reuther. Neureuther riss sich vor knapp einem Jahr beim Training das Kreuzband und fiel beinahe die gesamte Saison aus. Doch wäre Sölden für ihn ohnehin etwas früh gekommen. Seine Paradedisziplin ist der Spezialslalom, der erste dieser Saison wird Mitte November im finnischen Levi ausgetragen. Dafür fühle er sich bereit, so Neureuther in einem Social-Media-Video nach der Absage.

Die Damen konnten ihren Riesenslalom am Samstag wenigstens auf verkürzter Strecke austragen. Es gewann Tessa Worley aus Frankreich vor der Halbzeitführenden Federica Brignone (Italien) und der wahrscheinlichsten Anwärterin auf den Gesamtweltcupsieg Mikaela Shiffrin (USA). Es waren dieselben Favoritinnen wie in der vorigen Saison. Den Gesamtweltcup gewann Shiffrin damals auch. Vorjahressiegerin Viktoria Rebensburg war mit einem guten vierten Platz erwartungsgemäß beste Deutsche. Lena Dürr, Veronique Hronek und Andrea Filser konnten sich nicht für den zweiten Lauf der besten 30 qualifizieren. Andere deutsche Läuferinnen waren nicht am Start.

Wenn es nach der FIS, dem internationalen Skiverband, geht, könnten es in Zukunft noch weniger sein. Das Teilnehmerfeld der Weltcup-Rennen soll stark verkleinert werden, das Fernsehen will es so. Weniger erfolgreiche Rennläufer sollen zurück in den Europacup. Auch im Skisport soll ein Champions-League-Prinzip den kommerziellen Erfolg steigern – die Besten unter sich.

Doch es regt sich Widerstand in der Sportart, die jahrzehntelang von Athleten geprägt wurde, die ihren Verbänden absolut hörig waren. Felix Neureuther und der österreichische Serien-Weltcup-Sieger Marcel Hirscher kritisierten die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022. Weil diese an Beijing gingen, glauben selbst sie, dass hier wie immer ökonomische Interessen den Ausschlag gaben.

Um die geht es auch bei den aktuellen Streitigkeiten zwischen Rennläufern und Verbänden, genauer: um Sponsorengelder. Die Stars wollen lukrative Einzelverträge abschließen (zum Beispiel, welch Überraschung, mit Red Bull), die Verbände fühlen sich eigenen Wirtschaftspartnern verpflichtet. Der Norweger Henrik Kristoffersen, Marcel Hirschers größter Herausforderer im Kampf um den Gesamtweltcup, boykottierte vor zwei Jahren sogar mehrere Rennen. Genutzt hat es nichts. Er muss immer noch das vom Norwegischen Skiverband vorgeschriebene Sponsorenlogo auf dem Helm tragen. Vielleicht sollte er sich den Protesten gegen Olympia anschließen. Das hätte möglicherweise mehr Erfolg.