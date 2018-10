Es bleibt in der Familie

Auch prinzipiell immer wieder gern gehörte House-Piano-Akkorde mit viel Hall werden nicht spannender, wenn der »Pianist« die ganze Zeit auf den Tasten herumhämmert. Foto: Thomas White/REUTERS

Von der Kelly Family, den vom egomanischen Übervater Joe gedrillten The Jackson 5 und Blockflötenkonzerten an Weihnachten einmal abgesehen: Die Nachricht, dass hinter einem Musikprojekt miteinander Verwandte stecken, hat ja irgendwie was. Vielleicht weil es bedeutet, dass Familie mit etwas Glück mehr sein kann als durch die Willkür der Genetik auf einem Haufen versammelte Menschen, die sich permanent streiten, obwohl oder weil sie sich sonst nix zu sagen haben, geschweige denn, dass sie interessante Leidenschaften teilen.

In der Elektronikszene ist so was, aus welchen Gründen auch immer, noch seltener als im Indie-Pop. Womit wir bei dem angesagten House-Projekt The Blaze aus Paris wären, bei den Cousins Guillaume und Jonathan Alric, die bereits seit ihrer Schulzeit zusammenarbeiten und deren Debütalbum »Dancehall« nun erschienen ist. Wurde ja auch Zeit, meinten nicht wenige ihrer so zahlreichen wie ungeduldigen Fans: Dass die zwei Thirty­somethings zeigen, dass sie mehr können als mehrfach preisgekrönte und sensationell häufig bei Youtube angeschaute Musikfilme zu drehen.

Mit den Videos »Virile« und »Territory« wurden The Blaze nämlich berühmt. Was vor allem daran lag, dass sie hier – zu gefälligen House-Beats, einfachen, aber sehr süffigen Mollmelodien und dunkel-verfremdetem Pathosgesang – in lebensnahen musikalischen Bildern kleine große Gefühlsgeschichten erzählen, wie man es seit den hohen, längst vergangenen Zeiten von MTV nicht mehr erlebt hat. Es sind Geschichten zur Zeit, kompakte Erzählungen übers Fremdsein und die Sehnsucht nach Heimat. Die Protagonisten haben augenscheinlich einen arabischen oder nordafrikanischen Hintergrund.

Gefeiert wird in »Territory« (15 Millionen Youtube-Klicks!) das Wiedersehen mit Freunden und natürlich mit der Familie. Weil es sich um junge »harte« Männer handelt, ist nicht nur die körperliche Nähe zwischen Freunden Thema, sondern auch ein körperbetonter Machismo und allerlei territoriale Verhaltensweisen, was den Geschichten möglicherweise – da kommt es auf den politischen bzw. kulturellen Standpunkt des Betrachters an – eine gewisse Ambivalenz und erzählerische Spannung verleiht.

»We’re always looking to highlight youth in our music videos. The way you act with your friends, and family, the way you share moments, this freedom«, erzählt Guillaume Alric, und in dem Albumvideo »Heaven« hüpft, rennt und tanzt denn auch prompt ein dunkelhäutiger, anmutig durchtrainierter junger Typ durch eine Sommerlandschaft im Grünen. Anfangs mit Baby auf dem Arm neckt er leicht überdreht seine Freunde, die allesamt aus den Banlieues von Paris stammen könnten. Und, ja, auch seine körperliche Präsenz hat etwas unleugbar Dominantes, sogar Bedrohliches, man muss das nicht mögen. Die Lebensfreude jedoch, die in seinen Bewegungen steckt, ist ansteckend. Übermut und Freiheitsgefühle liegen in diesen Bildern, die Arme des Protagonisten fliegen irgendwann in den Himmel, und möglichst himmlisch soll selbstverständlich auch die Musik dazu sein.

Und das ist sie. Leider ist sie auch mindestens so klebrig. Dass der Klöppel-House-Minimalismus auf Beat- und Percussionebene klubästhetisch von vorgestern ist: geschenkt. Schwerer wiegt, dass er über zehn Tracks nahezu identisch bleibt und, unter vollem Einsatz allzu typischer Schwurbel-Synthiesounds, von einer ärgerlich vorhersehbaren Jetzt-aber-alle-die-Arme-hoch-Spannungsdramaturgie lebt, wie man sie in einer Großraumhalle in Las Vegas auf einem EDM-Event gewiss sehr zu schätzen wüsste. Auch noch so referenzsatte, prinzipiell immer wieder gern gehörte House-Piano-Akkorde mit viel Hall werden nicht spannender, wenn der »Pianist« die ganze Zeit auf den Tasten herumhämmert. Und die heruntergepitchte Gruselmännerstimme mit androgynem Touch kann noch so einfühlsame Dinge über Trost, Verletzungen oder wahres Verlangen erzählen – der Spannungsraum produktiver Ambivalenz aus scheinbar unmenschlichem Gesang und zutiefst menschlichen Gefühlen schrumpft spätestens nach dem vierten Song merklich.

Und so sitzt man also irgendwann da, und denkt sich: ach, schade. So hübsche Filmideen, so viele freundliche Botschaften über das Leben, die Liebe, über Freunde und Familie. Wie gern hätte man den Gefühlskitsch, der zweifellos bereits in den Bildern steckt, großzügig weggenickt. Zusammen mit der Musik aber wird es einfach zu doof.