Rechte Räume, leere Köpfe

Wo sich andere zurückziehen, übernehmen die Nazis: Rechter Raum in Jamel, gut erkennbar Foto: Jens Büttner/dpa/lmv

Am Dorfteich steht ein Aufsteller mit der Plakette »1. Landessieger 1995 im Bundeswettbewerb ›Unser Dorf soll schöner werden‹«. Man blickt sich um. Fachwerkhäuschen mit Reetdach. Sehr beschaulich. In Fraktur auf den dunklen Balken über der Tür die Inschrift: »Erbaut im 3. Jahre«. Drittes Jahr? Das meint hier 1936. Und das Dörflein im Mecklenburgischen ist das Nazi­musterdorf Alt Rehse. Offenbar sind rechte Räume nicht immer auf den ersten Blick als solche zu erkennen. Und was sind das überhaupt: Rechte Räume?

Um darüber zu diskutieren, hatte der Philosoph Armen Avanessian am Samstag den Architekturtheoretiker Stephan Trüby, die Journalistin Andrea Röpke und den Aktionskünstler und Leiter des »Zentrums für Politische Schönheit« Philipp Ruch eingeladen. Interessiertes Publikum hatte sich auch zahlreich eingefunden, der Große Saal der Berliner Volksbühne war gut gefüllt. Es begann zumindest vielversprechend: Es sollte um Räume gehen, die von Rechten dominiert werden. Und auch um eine Architektur der Rekonstruktion, die von Rechten eingefordert wird. Beispielhaft jene des Berliner Stadtschlosses, der Potsdamer Garnisonkirche und der Frankfurter »neuen« Altstadt, die zum Teil auf rechte Ideengeber zurückgehen und mit denen geschichtsrevisionistische Absichten verfolgt werden.

Leider wurde das Thema nur angekündigt, nicht behandelt. Trüby argumentierte, dass es hinsichtlich des Gegenstandes sinnvoll sei, den Begriff des Territoriums zu verwenden. Das leuchtet insoweit ein, als dass der Terminus verdeutlicht, dass ein politischer Kampf um Räume ausgetragen wird. Und dass es um Landnahme geht, wie es der rechte Verleger Götz Kubitschek ausdrückt. Der wohnt bekanntlich in einem Rittergut auf dem Sachsen-Anhaltiner Land, inzwischen gibt es aber mit dem Haus der »Identitären Bewegung« in Halle (Saale) einen Brückenkopf im städtischen Raum.

Kubitschek hatte seine Vorstellung der Aneignung von Räumen schon vor über zehn Jahren in der Schrift »Leere Räume – junge Männer« dargelegt. Weil das Land sich inzwischen selbst überlassen werde, sich staatliche Institutionen zurückzögen und in der Folge zahlreiche Menschen abwanderten, böten diese Räume gute Bedingungen zur Übernahme. Beispielsweise ist das mecklenburgische Dorf Jamel nahezu vollständig in der Hand von Neonazis. Politik ist für Nazis auch Siedlungs- und Raumpolitik – das hat sich seit den Dreißigern nicht grundlegend verändert. Röpke, die seit Jahren über die Neonaziszene recherchiert, sagte, dass man inzwischen aufgrund der Menge den Überblick über rechte Immobilien und Ort verloren habe. Ruch hingegen bewarb vor allem seine Aktionskunstgruppe, die zuletzt mit dem Nachbau des Denkmals für die ermordeten Juden Europas vor dem Grundstück des völkischen AfD-Politikers Björn Höcke für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Solch eitle Selbstgefälligkeit war völlig fehl am Platz. Eine Analyse der gesellschaftlichen Voraussetzungen des diskutierten Phänomens blieb an dem Abend aus, der Erkenntnisgewinn war somit recht spärlich.

Das zeigte sich, als es um politische Antworten gehen sollte. Große Ratlosigkeit allenthalben. Von linken Räumen war erstaunlicherweise – und das in der Volksbühne – keine Rede. Um so irritierender, dass Trüby für einen Antifaschismus mit Konservativen plädierte. Dem Publikum war’s offenbar egal, statt Widerspruch gab es Applaus für den Vorschlag. Sollte die Lehre des Abends etwa sein, dass wenn der Erfolg der Rechten nur mit einigen kritischen Kunstaktionen und bemühten Podiumsdiskussionen begleitet wird, er in Berlin-Mitte niemanden ernsthaft zu stören scheint? Und man nebenher wartet, bis der Konservatismus die antifaschistische Front eröffnet? Es schaudert einen.