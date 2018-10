Schlammschlacht am Kap

Hat mit der Democratic Alliance gebrochen: Kapstadts Oberbürgermeisterin Patricia de Lille am 27. Juni in der von ihr regierten Metropole Foto: Mike Hutchings/REUTERS

Wenn alles nach Plan läuft, bekommt Kapstadt am Donnerstag einen neuen Bürgermeister. Eine Wahl ist dafür allerdings nicht vorgesehen, vielmehr beruht die anvisierte Machtübergabe auf einer Art Kuhhandel innerhalb der Democratic Alliance (DA), die in der Hafenmetropole am Kap der Guten Hoffnung regiert. Die Führung der neoliberalen Partei, landesweit stärkste Oppositionskraft, hatte sich Anfang August mit Amtsinhaberin Patricia de Lille darauf geeinigt, ein internes Disziplinarverfahren gegen die 67jährige einzustellen. Im Gegenzug erklärte de Lille, zum 31. Oktober zurückzutreten. Doch der Deal steht auf der Kippe, nachdem eine vom Stadtrat beauftragte Kanzlei einen neuen Untersuchungsbericht vorlegte und die DA-Fraktion daraufhin am Donnerstag bekanntgab, die Polizei mit dem Fall betrauen zu wollen.

Die Bürgermeisterin hielt sich daraufhin gegenüber der Presse bedeckt, ob sie nun vom Rücktritt zurücktreten wolle. Statt dessen hielt de Lille eine flammende Rede im Stadtparlament, in der sie ihren Widersachern »böswillige Angriffe« auf ihren »guten Namen« sowie »vehementes und rassistisches Mobbing« vorwarf. Im Anschluss traten sowohl der Fraktionsvorsitzende Shaun August und vier weitere DA-Stadträte mit sofortiger Wirkung zurück.

Was folgte war eine vernichtende Beschreibung des Innenlebens der Partei vor laufenden Kameras. Offen sprachen die fünf Zurückgetretenen, allesamt Schwarze, von Rassismus innerhalb der DA. »Für mich gelten nicht die gleichen Regeln wie für meine weißen Kollegen«, erklärte Exstadträtin ­Suzette Little. Ihr Kollege Thulani Stemele beklagte, dass Schwarze für den Wahlkampf auf der Straße benutzt würden, während weiße Parteiangestellte »als strategische Planer in Büros« säßen. Der ebenfalls abtrünnige Abgeordnete Siyabulela Mamkeli bezeichnete gar die Transformationsprozesse in der ohnehin von vielen Südafrikanern noch als Partei der Weißen angesehenen DA als »Farce« und deren nationalen Vorsitzenden Mmusi Maimane als »schwarze Puppe, die benutzt wird, um die Menschen in diesem Land zum Narren zu halten«.

Der Plan der Parteiführung, den Fall de Lille vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr möglichst geräuschlos abzuschließen, ist damit gescheitert. Erschwerend kommt hinzu, dass die nun offene Schlammschlacht ausgerechnet in der Metropole stattfindet, mit deren Erfolgen sich die DA stets für eine exzellente und transparente Regierungsführung zu rühmen versuchte.

Indem nun ein Teil der Stadtratsfraktion die eigene Bürgermeisterin mit Korruptions- und Betrugsvorwürfen absägen wollte, ist das Saubermannimage dahin. Was genau de Lille verbrochen haben soll, ist dabei nicht einmal klar. Ursprünglich wurde ihr die Planung eines Luxusbauprojekts an einem der letzten frei zugänglichen Küstenabschnitte nahe der Innenstadt zur Last gelegt, für die Unternehmer aus ihrem Freundeskreis verantwortlich waren. Offensichtlich war daran nichts justitiabel, also stürzten und stützten sich ihre Gegner auf die Vorwürfe eines Geschäftsmannes. Der wollte der Stadt fünf Jahre zuvor automatische Feuerlöscher verkaufen, war damit aber abgeblitzt. Nun behauptete er, de Lille habe von ihm Schmiergeld verlangt, konnte dies aber nicht beweisen.

In der Folge legte die Partei der Bürgermeisterin nur noch den Zusammenbruch der internen Kommunikation und einen angeblich diktatorischen Führungsstil zur Last, scheiterte im Stadtparlament aber mit einem Misstrauensvotum, weil die Opposition für de Lille stimmte. Ob die nun im neuen Bericht der Anwaltskanzlei hervorgekramten Vorwürfe zu Unregelmäßigkeiten bei der Anschaffung neuer Linienbusse berechtigt sind oder nicht, spielt in der öffentlichen Wahrnehmung daher kaum noch eine Rolle. Es ist offensichtlich, dass es der DA darum geht, de Lille abzusägen – aus welchem Grund auch immer. Der landesweit regierende ANC dürfte sich mit Blick auf die Wahlen die Hände reiben.