Freispruch rechtskräftig

Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele, Michael Gerber, Anwalt Herbert Lederer und DKP-Ratsfrau Irmgard Bobrzik (v. l. n. r.) im August vor dem Amtsgericht Bottrop Foto: Melina Deymann

Die Staatsanwaltschaft Essen hat ihre Berufung gegen den im August ergangenen Freispruch des Bottroper Ratsherren der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), Michael Gerber, endgültig zurückgezogen. Dies teilte Gerber am Freitag mit. Gegen das Ratsmitglied war der Vorwurf des Geheimnisverrates erhoben worden, da Gerber als Mitglied des Verwaltungsrats der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (BEST) öffentlich gemacht hatte, dass 2016 in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gremiums die jährliche tarifliche Erfolgsbeteiligung für die Beschäftigten um ein Drittel gesenkt worden war. Währenddessen erhielten die beiden BEST-Vorstandsmitglieder auch weiterhin ihre 7.000 beziehungsweise 6.500 Euro an Bonuszahlungen.

Nachdem die städtische Entsorgungsfirma Strafantrag gegen Gerber gestellt hatte, hatte die Staatsanwaltschaft Essen Anklage vor dem Amtsgericht Bottrop wegen angeblicher Verletzung von Betriebsgeheimnissen erhoben und dem Kommunisten Veröffentlichungen in der örtlichen DKP-Zeitung Bottroper Notizen vorgehalten, die er auch in einem Interview mit dieser Zeitung wiederholt hatte. Gerber hatte moniert, dass sich in der Entsorgungsfirma »eine unangemessene Kultur des Misstrauens und der unangemessenen Kontrolle gegenüber den Beschäftigten entwickelt« habe. Da er laut Staatsanwaltschaft als Abgeordneter und Mitglied des Verwaltungsrates der BEST »Amtsträger« im Sinne des Paragraphen 203 des Strafgesetzbuches ist, sei die Kritik des Kommunisten als »unbefugte Veröffentlichung eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses« zu werten, so die behördliche Argumentation. Dies hatte das Amtsgericht Bottrop anders gesehen und Gerber Anfang August von diesem Vorwurf freigesprochen, jedoch ein ähnliches Vorgehen in Zukunft für strafbar erklärt (jW berichtete). Entgegen der Rechtsauffassung von Gerbers Verteidiger, Herbert Lederer, hatte das Amtsgericht festgestellt, dass Gerber als DKP-Ratsherr in seiner Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates der BEST Amtsträger gemäß Paragraph 11 des Strafgesetzbuches sei. Gegen dieses Urteil hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, diese jedoch nun zurückgezogen.

»Das Ziel des Verwaltungsrates der BEST, mich wegen Geheimnisverrats zu verurteilen, ist nicht aufgegangen. Ich werde auch künftig für Transparenz im Rat und der BEST eintreten«, erklärte Michael Gerber am Freitag. Zugleich stellte er fest, dass er aufgrund seines konsequenten Auftretens »viel Anerkennung, Sympathie und Unterstützung in der Öffentlichkeit erhalten« habe. Insbesondere die Beschäftigten der BEST seien froh darüber gewesen, dass »die Schikanen des Vorstandes gegenüber der Belegschaft einmal öffentlich« geworden seien. Und noch etwas hatte Gerber erreicht: In den letzten Jahren wurde die tarifliche Erfolgsbeteiligung doch wieder in alter Höhe an die Beschäftigten ausgezahlt.

Gerber selbst wies in seiner Erklärung vom Freitag auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2006 hin. Dieses hatte bezüglich eines Korruptionsskandals eines SPD-Ratsmitgliedes aus Wuppertal festgestellt, das Ratsmitglieder in Verwaltungsräten als Amtsträger handeln würden. »Damit wird die freie Ausübung eines politischen Mandates erheblich eingeschränkt. Dies widerspricht meinem Demokratieverständnis. Ich bin kein Geheimrat«, stellte Gerber am Freitag fest. Er kündigte an, dass »die DKP auch künftig für Transparenz bei politischen Entscheidungen eintreten und nach ihrem Motto ›DKP ins Rathaus – damit man draußen sieht, was drinnen geschieht‹ handeln« werde.