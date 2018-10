In Aktion gegen rechts

»Rom sagt basta«: Demonstration gegen die Stadtverwaltung der italienischen Hauptstadt (27.10.2018) Foto: Tony Gentile/REUTERS

Am Wochenende haben in der italienischen Hauptstadt Zehntausende Menschen gegen die Politik der römischen Stadtverwaltung und die Regierung demonstriert. Tausende Menschen nahmen an einer Kundgebung auf dem Kapitolsplatz teil. Der Protest richtet sich gegen die Bürgermeisterin Virginia Raggi von der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M 5 S), deren Rücktritt gefordert wurde, wie die linke Zeitung Il Manifesto berichtete. Raggi wird für die weitere Verschlechterung der öffentlichen Infrastruktur, etwa bei der Müllabfuhr, dem öffentlichen Nahverkehr oder dem Straßenzustand, verantwortlich gemacht.

Am Samstag abend kamen laut der linksliberalen Zeitung Il Fatto Quotidiano zudem zehntausend Menschen im Stadtteil San Lorenzo zusammen, um gegen einen Aufmarsch der neofaschistischen Partei Forza Nuova und deren Anführer Roberto Fiore zu demonstrieren. Hintergrund ist der Mord an einer junge Frau am 18. Oktober. Weil die mutmaßlichen Täter aus Afrika stammten, versuchten die Rechten, den Mord für ihre rassistische Hetze zu missbrauchen. Doch die Antifaschisten versperrten ihnen den Zugang in das Viertel.

Bereits am Freitag hatten zahlreiche Menschen der jungen Frau gedacht. Die Demonstranten verurteilten, dass der Fall dazu benutzt wird, Migranten zu kriminalisieren. Die Mitbegründerin der linken Zeitung Il Manifesto, Ros­sana Rossanda, erklärte, Italien werde einen neuen Faschismus nicht zulassen. Um diesen indes zu verhindern, müsse die Linke sich neu konstituieren.

Wie Il Manifesto berichtete, hatten 23 Organisationen zu dem Protest am Sonnabend in San Lorenzo aufgerufen, darunter Gewerkschaften, der Partisanenverband ANPI, die Kulturvereinigung ARCI, der Verband jüdischer Gemeinden, der Anwaltsverein Avvocato di Strada und Sozialzentren. Die ANPI rief in dem Appell »Nie wieder Faschismus« dazu auf, alle Kräfte zu mobilisieren, um ein faschistisch-diktatorisches Regime zu verhindern.

Die Kundgebung in dem alternativen Viertel richtete sich zudem gegen die »rassistische Barbarei« des Vizepremiers und Innenministers Matteo Salvini. Die Demonstranten forderten, die Verfassung und Bürgerrechte zu verteidigen. Sie stellten sich solidarisch an die Seite der mit ihnen gehenden Migranten.

Salvini will per Dekret verfügen, dass der Kampf gegen die Mafia auf eine Stufe mit dem gegen Migranten stehe. Der Erlass musste überarbeitet werden, nachdem die Kanzlei des Staatspräsidenten Sergio Mattarella Einwände erhoben hatte. Demnach sei der Entwurf »eklatant verfassungswidrig«. Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete, verstoße auch die »entschärfte« Fassung weiterhin gegen Grundsätze der Verfassung, weil der Entwurf das Asylrecht aushöhlt und Migranten von der Gesellschaft ausgrenzt, indem ihnen Leistungen vorenthalten werden. So sollen Asylsuchende nur noch in zentralen Sammelunterkünften untergebracht werden, eine dezentrale Unterbringung in den Kommunen, wie sie vielerorts erfolgt, wird in dem geplanten Dekret untersagt.