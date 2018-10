Anschlag auf Synagoge in USA

Am Sonnabend erschoss ein Angreifer in der Lebensbaum-Synagoge in Pittsburgh elf Menschen Foto: Gene J. Puskar/AP Photo/dpa

Ein US-Amerikaner hat am Sonnabend einen Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh verübt, bei dem er elf Menschen erschoss und sechs weitere verletzte. Die Polizei überwältigte den Täter und nahm ihn fest. Die Bundesstaatsanwaltschaft erhob noch in der Nacht zu Sonntag Anklage in insgesamt 29 Punkten gegen den Mann. In Pittsburgh und auch vor dem Weißen Haus in Washington kamen am Abend spontan Menschen zusammen und trauerten gemeinsam um die Opfer. In den USA wurden die Sicherheitsvorkehrungen bei jüdischen Einrichtungen erhöht.

Der Internetauftritt des Festgenommenen lässt darauf schließen, dass er ein Antisemit war. Er soll der Verfasser einer Serie von antisemitischen Botschaften sein, die auf der bei Rassisten und Mitgliedern der rassistischen »Alt-Right«-Bewegung beliebten Internetseite Gab.com veröffentlicht wurden – eine davon nur wenige Stunden vor dem Angriff auf die Synagoge.

Der 46jährige Täter hatte seit Jahren eine Waffenlizenz, wie CNN unter Berufung auf Behördenangaben berichtete. Seit 1996 kaufte er sich demnach wenigstens sechs Waffen. Mit einem Sturmgewehr und mindestens drei Pistolen stürmte er am Sonnabend in die Lebensbaum-Synagoge. Während einer Zeremonie zur Namensgebung für ein Baby am Sabbat eröffnete er das Feuer. Bei seinem Angriff habe er »seinen Wunsch, Juden zu töten« geäußert, sagte Staatsanwalt Scott Brady am Sonntag. Der Täter habe dabei auch von »Genozid« gesprochen. So soll er beim Eindringen in das Gebetshaus gerufen haben: »Alle Juden müssen sterben«.

US-Präsident Donald Trump sagte am Sonnabend: »Diese bösartige antisemitische Attacke ist ein Angriff gegen die Menschheit.« Das »tödliche Gift des Antisemitismus« müsse bekämpft werden, erklärte er. Trump instrumentalisierte den Angriff zudem, um die Todesstrafe für Mörder sowie deren rasche Vollstreckung zu fordern. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, UN-Generalsekretär António Guterres und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu verurteilten die Tat scharf. (AFP/dpa/jW)