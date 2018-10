Foto: Franz Gradwohl/blende 2009

Jetzt aber ran an die Buletten, der Zieleinlauf des diesjährigen »Blende«-Fotowettbewerbs – einer Gemeinschaftsaktion von deutschen Tageszeitungen und der Prophoto GmbH – ist schon von fern zu erkennen. Zahlreiche Bilder haben junge Welt bereits erreicht, als Papierabzug oder in digitalem Format. Um auch Nachzüglern eine Chance zu geben, bei »Blende« dabei zu sein und einen der wertvollen Preise zu gewinnen, haben wir den Einsendeschluss um einen Viertelmonat nach hinten verschoben: Bis zum 5. November gibt es nun noch die Möglichkeit, dass Sie uns Ihr Foto zu einem der Themenbereiche schicken. Also, drücken Sie jetzt nochmal fleißig die Auslöser. Suchen Sie den fotografischen Wettstreit! Wir bieten Ihnen ein Forum. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat zwei Gewinnchancen, und zwar bei junge Welt und in der bundesweiten Endausscheidung. Hier erwarten Sie tolle Preise im Wert von etwa 40.000 Euro. Mit den besten Fotos wird jW – wie jedes Jahr – einen schicken Wandkalender bestücken, zusätzlich werden wir die Bilder in einer Zeitungsbeilage und einer Ausstellung präsentieren. Und eins noch: Bierernste Bilder sind kein Muss. Franz Gradwohl aus Linz bekam 2009 eine besonders innige Verehrerin von Zebras vor die Linse. »Harmonie« nannte er seinen Schnappschuss und gewann damit einen Preis zum damaligen Thema »Notizen des Alltags«. (jW)