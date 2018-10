Diesen Sonnabend wird in Berlin des Arbeiterdichters Paul Gratzik gedacht. Vier Monate nach seinem Tod lädt die Regisseurin Annekathrin Hendel in die Gastwirtschaft »Watt«, wo auch ihr Grimme-Preis ausgezeichneter Dokumentarfilm »Vaterlandsverräter« über Gratzik gezeigt wird. Der ehemalige jW-Kolumnist schrieb seit den sechziger Jahren Theaterstücke von sehr eigener Sprachwucht, die spätestens seit 1990 niemand mehr spielt. Nach dem Film tragen Harald Thieme, Kirsten Hildisch und Matthias Hering Ausschnitte aus der Dramolettserie »Hans Wurst in Mogadischu« vor, aus dem Roman »Friedas Ort« liest Maximillian Schäfer. (jW)

»Für Paul Gratzik«, Berlin, Watt, Metzerstr. 09, ab 18.30: »Vaterlandsverräter«, ab 20.30: Lesung