Schamlos in die Schublade

Jetzt mal im Ernst, was soll das? Schulrektorin Nichols (Allison Janney) und ihr Stellvertreter Pendlehorn (Rob Riggle) müssen einen toten Hausmeister verschwinden lassen Foto: Kinostar

Wieder einer dieser Tage, an dem brave, wackere Kleinbürgerwelten innerhalb nur weniger Szenen zusammenstürzen, um damit den möglichen Zusammensturz von mehr oder weniger allem anzudeuten, bis am Ende ein niedliches Lächeln alles doch wieder zusammen­nudelt. So ein Tag wie in Preston Sturges’ Film »The Sin of Harold Diddlebock« (1947; dt. »Verrückter Mittwoch«) beispielsweise. So ein verrückter Tag des allerklassischsten aller Komödiensujets: »Unbedeutende Durchschnittsmenschen stellen die Ordnung der Welt auf den Kopf«, wie Victor Ehrenberg in seinem Klassiker »Aristophanes und das Volk von Athen. Eine Soziologie der altattischen Komödie« (1951) schreibt.

Das ist dann schon ein hehrer Maßstab – »grotesk und unvorstellbar (…) die Mittelmäßigkeit des Petit bourgeois« (ebd.). Wenn diese berüchtigt einschlägige Mittelmäßigkeit eines Tages unter gewissen Umständen über sich hinauswächst, können also Ereignisse von monumentalem, sozusagen unerhörtem Ausmaß eintreten, grotesk, unvorstellbar. Im Regiedebüt der allseits geschätzten Komödienschauspielerin Judy Greer soll es genau dazu kommen. Deshalb trägt der Film auch den stolzen Titel »A Happening of Monumental Proportions« (wörtlich: »Ein Geschehen monumentalen Ausmaßes«). Die deutsche Verleihfassung heißt deutlich weniger inspiriert »Career Day mit Hindernissen« – warum nicht gleich »Missgeschicke beim Projekttag Arbeitslehre«? Oder auch schlicht: »Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht«.

Den schlechten Tag erwischt im Film ein Angestellter eines Verlagshauses (gespielt vom begnadeten Rapper Common). Der Buchhalter wird von seinem neuen Chef (Bradley Whitford) gefeuert. Ihm wird – vermutlich zu Unrecht – ein terroristischer Anschlag auf den firmeneigenen Kaffeeautomaten zur Last gelegt. Zudem hat er eine Affäre mit einer Arbeitskollegin (Jennifer Garner), im panischen Sozialklima der gegenwärtigen USA die maximale Todsünde. Die Entlassung kommt natürlich ausgerechnet an dem Tag, an dem er in der Schule seiner Tochter seinen Job vorstellen soll. Zu allem Überfluss geht der Sohn seines manischen Chefs auf dieselbe Schule, in der es auch nicht zum allerbesten steht. Der Hausmeister ist so plötzlich wie mysteriös verstorben. Die Schuldirektorin (Allison Janney) und ihr Stellvertreter schlagen sich mit der Leiche herum. Ihnen fällt nichts besseres ein, als diese im Lehrerzimmer neben einem Tablett voller Donuts zwischenzulagern. Das Kollegium nimmt wenig Anstoß an der Hausmeisterleiche, sie wird zugunsten des Gratisangebots an Schmalzgebäck ignoriert, während der depressive Musiklehrer (Anders Holm) eine Sonderklasse zum Thema Versagen und Selbstmord abhält. Kurzum, man nimmt Ideen für vielleicht zwei, drei Szenen einer beliebigen »South Park«-Episode und streckt sie auf knapp 80 Minuten, von denen man hofft, dass sie anders als so ein anonymer Hausmeister nicht vorzeitig verenden.

Nicht wenige sprechen seit Jahren davon, wie toll denn diverse TV-Komödien seien, etwa im Vergleich zu dem, was durchschnittlich so ins Ki no kommt – zugegebenermaßen ein sehr niedriger Maßstab. Für Filmdrehbücher hat sich die Durchsetzung der TV-Serien-Dramaturgie allerdings als ziemlich verheerend erwiesen: die Komposition jeder Szene auf eine matte Pointe hin, das Skizzieren von Figuren als Teil eines zunächst ziemlich zusammenhanglosen Ensembles, das in Serien idealerweise entwickelt wird, in Filmen aber sofort wieder auseinanderfällt usw.

Ein noch trostloseres Beispiel als Judy Greers keineswegs monumental komisches Debüt ist die Tragikomödie »Krystal« von dem ebenfalls hervorragenden Schauspieler und Regisseur William H. Macy. In seinem eigenen Film spielt er einen schusseligen liberalen Theologen, der in Wahrheit natürlich ein Hurenbock ist. Die Hauptfigur ist allerdings dessen unter Herzrhythmusstörungen und nervöser Überempfindlichkeit leidender Sohn (Nick Robinson), der sich in Krystal (Rosario Dawson) verguckt und sich versuchsweise in ein wild-viriles Alter ego verwandelt, um sie zu beeindrucken. Der Film beginnt mit einer umnebelten Vision von Rosario Dawson im Bikini, die am Strand um eine Mitfahrgelegenheit bittet. Das spricht schon Bände. Der Film ist eine verkommen liberale männliche Wunschphantasie, die sich als Komödie ausgibt. Hauptsächlich auf Kosten der Titelfigur – einer ehemaligen Stripperin mit Alkohol- und Drogenproblem, die entsprechend therapiebedürftig ist, sich aber rührend um ihren im Rollstuhl sitzenden Sohn (Jacob Latimore) kümmert, der nur wenig jünger ist als ihr Möchtegernliebhaber.

»Gibt es einen Teufel?« wird in dem Film gefragt. Antwort: »Nein, die Republikaner füllen diese Rolle bereits hinreichend aus.« Es gibt dann aber doch einen Teufel, den althergebrachten Drogen-Sex-Teufel, der natürlich keinem anderen als einem schwarzen Dealer-Zuhälter – Willie (T.I. Harris, im Erstberuf ebenfalls Rapper) – erscheint. Krystals Ex ist also vom Teufel besessen und macht Ärger auf einer Versammlung der Anonymen Alkoholiker. Wenn’s denn Spaß macht …

Selten ist so schamlos in die Standardfiguren-Schublade gegriffen worden: der nervöse Pastorensohn, der diabolische Zuhälter, der Pfaffe als Hurenbock und nicht zuletzt – und unter keinerlei Umständen irgendwie gutzuheißen – die (Ex-)Hure mit dem blutenden, nichtsdestotrotz goldenen Herzen. Ein solches Personal seinem Pu­blikum auf der Agora vorzustellen, hätte Aristophanes wohl nur unter starkem Vorbehalt gewagt.