Kurdische Gemeinde: Ankara nimmt weiterhin ausländische Geiseln

Die Kurdische Gemeinde Deutschland teilte am Freitag mit:

Ein türkisches Gericht hat den Deutschen Patrick Kraicker ohne belastbare Beweise zu einer hohen Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. Dem 29jährigen Gießener wird vorgeworfen, sich der in Syrien aktiven Kurdenmiliz YPG anschließen zu wollen. Der einzige Beweis für diesen Vorwurf ist, dass Kraicker während seines Wanderurlaubs im kurdischen Grenzgebiet aufgegriffen wurde; allein sein Aufenthalt dort machte ihn bereits zu einer verdächtigen Person.

Der junge Mann war weder in den sozialen Medien noch in Deutschland politisch aktiv, noch war er »prokurdisch«. (…) Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Mehmet Tanriverdi, zum Spruch des Gerichts: »Offensichtlich reicht allein der Aufenthalt in den kurdischen Gebieten, um als Terrorunterstützer verhaftet und verurteilt zu werden.«

Der Richterspruch offenbart die Willkür der Justiz in der Türkei und verdeutlicht, dass das türkische Regime die Absicht hat, mittelfristig weiterhin auf ausländische Geiseln zurückzugreifen, um mit ihnen als Faustpfand vor allem europäische Staaten gefügig zu machen. Auch in diesem Fall wird deutlich, dass die deutsche Außenpolitik nicht in der Lage ist, die eigenen Bürger vor dem Unrechtsregime in der Türkei zu schützen.

Das Büro von Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, versandte am Freitag in Reaktion auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums zu einer kleinen Anfrage Hunkos zu EU-Lagern für Flüchtlinge in Nordafrika folgende Pressemitteilung:

»Die sogenannten Ausschiffungsplattformen bleiben eine Luftnummer. Keines der anvisierten Länder in Nordafrika wurde angefragt, in den zuständigen EU-Ratsarbeitsgruppen existiert hierzu nicht einmal ein diplomatisches Konzept oder ein Fahrplan. Die Bundesregierung will sogar nur noch von ›Ausschiffungsvereinbarungen‹ sprechen«, so Andrej Hunko.

Die Europäische Union prüft die Einrichtung von »regionalen Ausschiffungszentren« bzw. »regionalen Ausschiffungsplattformen« in Drittstaaten. In seinen Schlussfolgerungen vom 28. Juni 2018 forderte der Rat die Kommission auf, mit der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen (UNHCR) sowie der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ein solches Konzept für Geflüchtete zu prüfen, die im Mittelmeer gerettet werden. Laut dem Ministerium hat sich bislang kein Drittstaat zu einer »Ausschiffungsvereinbarung« bereiterklärt.

Andrej Hunko weiter: »Den Plan europäischer Lager in Nordafrika hegte schon Otto Schily. Sie sind aber illegal, denn sie würden die Zurückweisung Schutzsuchender verstetigen. Auch außenpolitisch ist der Vorschlag gefährlich. Jede Regierung, die einer solchen Verwahranstalt auf ihrem Hoheitsgebiet zustimmt, geriete innenpolitisch in große Schwierigkeiten. Allein die Ankündigung geplanter ›Ausschiffungsplattformen‹ hat deshalb in Libyen und anderen Ländern Nordafrikas zu einer Abwehrreaktion geführt. Sogar die Afrikanische Union ist dagegen. Ich kritisiere auch das UNHCR und die IOM, die nach Auskunft des Innenministeriums als einzige noch in die Umsetzung der ›Ausschiffungsplattformen‹ eingebunden sind. Die Organisationen müssen sich darauf besinnen, dass sie Flüchtlinge unterstützen und nicht unerwünschte Migration bekämpfen sollen.«